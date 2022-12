Patricia Bullrich criticó con dureza a Victoria Donda tras su salida del INADI: “Hizo una gestión olvidable”

escuchar

Patricia Bullrich se hizo eco de la salida de Victoria Donda del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y cuestionó en duros términos la gestión que la dirigente kirchnerista llevó adelante desde 2019. “Fue una enemiga total de los derechos de todos aquellos ciudadanos que no pensaban como ellos ”, afirmó en declaraciones a LN+.

Invitada al programa La trama del poder, la precandidata presidencial consideró que la gestión de la funcionaria saliente “fue absolutamente olvidable”. “La interpretación que ha hecho Victoria Donda y el kirchnerismo es que los únicos derechos existentes son los de los kirchneristas”, indicó.

Bullrich le atribuyó a Donda una actitud más comprometida con aquellos casos que involucraban a personalidades o figuras ligadas al kirchnerismo, al tiempo que remarcó que eso no ocurría con referentes de la oposición.

“Nunca representaron a la sociedad, solo representaron a quienes ellos consideraban que eran de su bando, como si fuera una guerra”, afirmó Bullrich. “[Ellos dijeron que] todos los derechos de un ejército son aceptados, mientras que a los otros hay que matarlos. Eso fue lo que pasó”, amplió.

Y agregó: “Si era homosexual, pero macrista, no se lo defendía. Si tenía un derecho violado como mujer por violencia de género, pero estaba del lado amarillo, tampoco se lo defendía”.

Furiosa crítica a Wolff: “Que no se entrometa”

Bullrich redobló, en la misma entrevista, sus críticas a la reciente designación de funcionarios que realizó Horacio Rodríguez Larreta en el gobierno porteño. Se trata del economista Martín Redrado y de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) Waldo Wolff y Silvia Lospennato.

Quiero darle la bienvenida a @slospennato, @WolffWaldo y @martinredrado que se suman a trabajar con nosotros. La reorganización interna nos permite sumar a estas tres personas con tanta trayectoria y experiencia sin aumentar el gasto ni aumentar la estructura de gobierno. pic.twitter.com/bPnMCdD1tO — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 27, 2022

Bullrich insistió en que se trata de una medida que no coincide con la “austeridad” que declama Juntos por el Cambio, pero le apuntó particularmente a Waldo Wolff, flamante secretario de Asuntos Públicos, quien había intentado bajar las tensiones en la coalición.

En otra entrevista en LN+, el exdiputado y nueva incorporación del gabinete porteño, que en su momento se mostraba cercano a Bullrich, había señalado que no tenía problemas en mostrarse con la jefa de Pro. “No tengo problemas en sacarme fotos con Patricia, porque es la presidenta de mi partido. A veces estamos con algunas cuestiones infantiles”, respondió Wolff al ser consultado por las críticas a su nuevo cargo.

Bullrich, en La trama del poder, reaccionó con dureza. “No sé porque Waldo Wolff habla, nadie habló de él. Hablo de una concepción, creo que Juntos por el Cambio tiene que ser coherente entre lo que hace y lo que dice qué va a hacer”, afirmó.

Y amplió: “Si decimos que queremos achicar el Estado, que hay que buscar el superávit fiscal, y que el déficit es más inflación, no podemos permanentemente agrandar el Estado y acomodarlo a la necesidad política”.

Para la jefa del Pro, el Estado tiene que ocuparse solo “de las necesidades de la gente”. “ No hablé de Waldo Wolff, no sé por que se entromete en un tema que fue mucho más conceptual”, insistió. “Que no se meta en el debate, si él aceptó [el cargo] es un tema de él”, dijo.

En esa línea, volvió a disparar contra Rodríguez Larreta. “Si el gobierno de la Ciudad acomoda el Estado a las necesidades políticas de una campaña, es contrario a lo que creemos que le estamos diciendo la gente”, aseveró.

