La crítica de Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta por los nuevos funcionarios que presentará la Ciudad: ”Menos cargos y más austeridad”

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, se refirió anoche a la presentación que hará este martes por la mañana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de los nuevos funcionarios que se incorporan a la administración de la Ciudad y criticó que se trata de una “mirada tradicional” y que para ella “la discusión política del país es menos cargo y más austeridad”.

Además, habló sobre la postura del presidente Alberto Fernández de transferir el dinero de la coparticipación que le corresponde al distrito porteño en bonos y no como dicta el fallo de la Corte Suprema. “Me parece que la derrota política del Gobierno y el triunfo de una Argentina constitucional es realmente importante”, consideró.

Consultada en TN sobre la incorporación de funcionarios tales como Martín Redrado, Waldo Wolff, Graciela Ocaña y Cynthia Hotton a la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich arremetió contra Larreta. “Me parece que la discusión política del país es menos cargo y más austeridad. Lo que tenemos que discutir es no [sumar] más gente porque le doy un cargo, sino ser capaces de convencer a la gente que la Argentina tiene que tener un Estado más razonable ”, señaló.

En ese sentido agregó que se trata de “una mirada tradicional” y se diferenció en que “la estrategia de la Argentina es el cambio profundo”. “No me interesa. No es la manera que considero que hay que sumar. No es teniendo más cargos, sino llegando mucho más a la sociedad”, sostuvo al respecto la exministra de Seguridad.

Larreta y Bullrich, juntos tras el acuerdo

Para ello fundamentó: “Cambio profundo es el coraje que le vamos a poner en cada paso que demos como lo venimos haciendo en contra de lo que puede ser esta Argentina populista, de pobreza, destrucción de valor, de trabajo”.

Coparticipación y reclamo de la oposición

En otro tramo de la entrevista, indicó que el gobierno nacional sufrió una “ derrota política desde el momento en que salió el fallo de la Corte hasta ahora” y al “tener que desdecirse de una posición absolutamente intransigente con 18 gobernadores, y diciendo que la Corte Suprema era un organismo que tenía que desaparecer”.

“El triunfo de una argentina constitucional es importante”, dijo y consideró que el Ejecutivo tuvo que retroceder su postura debido a que no tenían apoyo social, porque “la oposición, los abogados y los estudiantes actuaron rápido”.

Asimismo, explicó que lo importante ahora sería esperar a ver qué decisión toma la Corte luego de que el Gobierno propusiera pagar en Bonos en deterimento de lo establecido por el fallo inicial. “Ahora el tema es ver cómo se instrumenta el fallo, y cómo se cumple con la estricta palabra que determinó la Corte Suprema: el pase todos los días el monto que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires”, relató.

Mesa de Juntos por el Cambio en San Justo, Patricia Bullrich Alejandro Guyot

Por lo tanto, aseguró que “la Ciudad salió a pelear para que no se de con un bono” la coparticipación y mencionó que la denuncia penal que preparó contra Alberto Fernández no la hizo efectiva porque era por “sedición” y no por “desacato”. “Es cuando un miembro del gobierno o cualquier persona no cumple de ninguna forma la ley y desconoce la Constitución, este principio de aceptación del fallo es un antecedente muy importante”, explicó.

Por último, criticó a los 18 gobernadores que se alinearon tras el Presidente. “Entran en una contradicción enorme y absoluta sobre cómo resolver problemas políticos que puedan tener a futuro. En vez de defender a sus provincias lo que hacen es ponerse del lado del poder nacional”, sostuvo.

A su vez, recordó que “Mauricio Macri tuvo un fallo de la Corte que dijo que había que pagar un retroactivo a Córdoba y se le pagó a todo el país” e insistió en que “si hubieran tenido esta mirada de ‘no le paguen a Córdoba’ no hay forma de resolver la cuestiones entre las provincias y la Nación”. Por último, sentenció: “Fue una acción en la que pensaron mucho más sobre cómo mantener su poder político que como proteger a los pueblos que les deben, a su gente. Defendieron la corporación política”.

LA NACION