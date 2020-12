La presidenta de PRO se refirió a las negociaciones por las vacunas contra el coronavirus que lleva adelante el gobierno nacional Crédito: Victoria Gesualdi

Durante un encuentro en el que el Frente de Todos mostró unidad, ayer en la Provincia, el presidente Alberto Fernández apuntó contra el líder de la UCR, Alfredo Cornejo, quien había deslizado la existencia de "sospechas" acerca de si se pidieron coimas en la negociación con Pfizer. "Cornejo, venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera, porque nosotros no le robamos a la gente", dijo el mandatario en su alocución. Hoy, quien le respondió fue la presidenta de PRO, Patricia Bullrich: "El ataque del Presidente a Cornejo me pareció algo absolutamente fuera de lugar".

A pesar de ello, la exministra de Seguridad bajó el tono de las opiniones en cuanto a lo que podría haber ocurrido con la farmacéutica. Indicó que en Pfizer abrieron un acta contra la Argentina que sugiere "algún tipo de negociación trabada", pero aclaró, para Radio Mitre: "El fraude no necesariamente es coima, puede ser otra situación. Cuando uno no tiene información tiene que abrir el abanico a todas las posibilidades. Estamos pidiendo que se abra esa información y que la Argentina retome una discusión y una negociación rápida, porque estamos llegando a diciembre y va a venir [el ministro de Educación, Nicolás] Trotta a decir 'no empezamos las clases en marzo porque no tenemos vacunas'".

Bullrich se preguntó: "¿Podemos aguantar unos meses más sin que se normalice el país cuando todos empiezan las vacunaciones y vienen las segundas olas?". Por ello, insistió en que necesitan "información y certezas" y expresó: "El Gobierno tiene que poner la información sobre la mesa, ser serios y rigurosos".

En esa misma línea, mencionó las "condiciones inaceptables" a las que se había referido el ministro de Salud, Ginés González García, sobre lo que requería Pfizer: "¿Qué hace falta? ¿Cuáles son las condiciones inaceptables? ¿Las aceptaron Chile, México, Europa? Queremos saberlas. Él [por el Presidente] tiene que dar cuenta de las acciones y si hay algo inaceptable que se lo explique al pueblo. ¿Por qué la Argentina va a tener condiciones inaceptables si fue uno de los primeros que arrancó con esto? Es simple lo que pedimos: transparencia en la información y soluciones. No nos interesa discutir, sino que todos los argentinos se vacunen en las mismas condiciones que cualquier otro".

La presidenta de PRO dijo que "la situación de incertidumbre es muy grande" y comentó: "Ahora cada día que pasa va a haber menos dosis de vacunas, vamos a tener más costos y menos posibilidades de salir rápido para que los chicos salgan al colegio, para que haya una temporada. ¿Hay millones de argentinos fundiéndose y el Gobierno dice 'condiciones inaceptables'?. Explique Presidente, explique, por favor".

La exministra dijo que "la Argentina debería tener todas las vacunas", que la producida por Rusia "está inmadura" y que "las que están más maduras no están llegando" al país. "Queremos que los argentinos no sean ciudadanos del mundo de segunda al lado de los demás", añadió.

En cuanto a las versiones que trascienden desde el Ejecutivo de que las valoraciones negativas de la oposición sobre las negociaciones por las vacunas responden a especulaciones políticas, Bullrich dijo: "La política se metió desde el primer día, cuando Alberto Fernández decidió hacer una cuarentena eterna porque le iba bien en las encuestas y cuando íbamos a ser los primeros en vacunarnos y no nos vacunamos".

Además, agregó: "Nuestra responsabilidad es proteger a la sociedad de este manejo manipulador del poder. El poder manipula a la sociedad entonces, cómo no vamos a meter a la política si tenemos que proteger a la población de la manipulación permanente que tenemos desde el 20 de marzo". Bullrich, incluso, mencionó una "especie de película de terror de la vacuna".

