¿Cambio de estrategia o un simple “desliz”? La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, rompió anoche la lógica de no atacar de manera directa a Javier Milei, y criticó con duros términos la alianza de los libertarios con el sindicalista Luis Barrionuevo.

“Me parece el fraude más grande que puede haber en política”, dijo Bullrich en alusión al acto de campaña que Milei encabezó el viernes en Parque Norte, organizado por el histórico cacique gastronómico y que contó con asistencia de militantes de los gremios que él aglutina.

La candidata de Juntos por el Cambio le apuntó a Milei en declaraciones periodísticas durante los festejos del radical Alfredo Cornejo en las elecciones provinciales de Mendoza. “Yo pienso en los jóvenes que votaron a Milei con la ilusión de que se terminaba la casta y veo que Milei recauda dinero con Barrionuevo, que además está prohibido recaudar dinero con con un sindicato, no se puede, y que además lo pone como secretario de Trabajo a Barrionuevo y dice que eso es la renovación... Realmente me parece un fraude total. Que Milei haga lo que quiera, pero lo siento por los miles de jóvenes, los 7 millones de personas que lo votaron, que dijeron: ‘Voy contra la casta’. Bueno, la casta está adentro”.

Desde que Milei sacudió el tablero político con el primer lugar en las PASO, sus asesores le aconsejaron hablar lo menos posible de Milei. No atacarlo de manera directa, sostenían, respondía a la lógica de no enfrentarse con los votantes libertarios, a quienes Juntos por el Cambio necesita recuperar para tener opciones en los comicios generales. La estrategia generó fuerte debate interno: ¿se puede pensar en una remontada si no se enfrenta al rival que se presenta como el instrumento más directo para superar al kirchnerismo?

Su crítica del domingo por la noche marca un quiebre justo en la semana clave que terminará con el primero de los debates presidenciales, en Santiago del Estero.

La jugada de Milei con Barrionuevo abrió un flanco que Bullrich decidió aprovechar, con un discurso que intenta empatizar con los votantes de La Libertad Avanza. Por eso, la alusión al “fraude” que significa -a su juicio- prometer el fin de la casta para luego pactar con uno de los símbolos más grandes del sindicalismo peronista.

En el entorno del ganador de las PASO genera incomodidad explicar la relación con Barrionuevo. Milei explicó que “todos aquellos que abracen las ideas de la libertad serán bienvenidos” a un eventual gobierno suyo. Su candidato porteño, Ramiro Marra, prefirió responder fuego con fuego a las acusaciones de Juntos por el Cambio: recordó que en la lista porteña de Bullrich está en una posición expectante Dante Camaño, excuñado de Barrionuevo y aliado íntimo hasta que se pelearon a muerte por el control de la filial del gremio gastronómico en la Ciudad.

Contra Cristina

Otro blanco de Bullrich en su paso por Mendoza fue Cristina Kirchner. Allí explicó la idea de crear un penal de máxima seguridad y llamarlo con el nombre de la expresidenta, tal como anunció en un spot de campaña. “Ellos le ponen a todo Néstor [Kirchner]”, ironizó.

En diálogo con LN+, insistió en que esa propuesta tiene por objetivo “terminar con la impunidad de quienes le robaron a la gente”. Y añadió: “Cada uno de ellos tiene que pagar por sus condenas. El kirchnerismo se ha apropiado de todo, le ha puesto Néstor Kirchner a todo, ha generado adoctrinamiento. Por eso, pensamos que un edificio público como lo es una cárcel podría llevar el nombre de la doctora [Cristina Kirchner]”.

