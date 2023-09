escuchar

En medio de una fractura cada vez más evidente entre un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Pro, el diputado nacional de Evolución Radical, Emiliano Yacobitti, volvió a apuntar al expresidente Mauricio Macri por las críticas que esbozó contra legisladores del bloque por aportar al quorum del debate por Ganancias. En este contexto, el aliado de Martín Lousteau acusó al fundador del Pro de “faltarle el respeto al radicalismo” desde hace tiempo.

“La oposición decidió no dar quorum, lo cual aceptamos. Pero para nosotros era mejor asistir y discutir. Un poco malintencionados, algunos de JxC nos quisieron hacer pagar el costo del proyecto de Ganancias ”, reprochó a integrantes de la coalición que hoy tiene como candidata a presidenta a Patricia Bullrich. “Para nosotros Ganancias es muy importante”, dijo para justificar la decisión del bloque en declaraciones radicales a Futurock FM, y reforzó: “Tiene que tener actualizaciones permanentes por inflación, si no lo terminan pagando quienes no deben”.

Respecto de la polémica que generó la iniciativa, el legislador radical insistió en que la discusión del futuro “no va seguir siendo kirchnerismo-antikirchnerismo”, sino que “la política pueda ponerse de acuerdo”. “Estamos dentro de una coalición política, y sólo funciona si se respetan las reglas”, resaltó para completar.

El diputado por Evolución Radical, Emiliano Yacobitti Gerardo Viercovich - LA NACION

El pasado miércoles, Yacobitti había enviado un claro mensaje a la dirigencia de JxC -especialmente a Mauricio Macri-, a cuyos integrantes acusó de realizar “operaciones mediáticas para perjudicar a Evolución”. Esto último ocurrió luego de que el expresidente, desde la provincia de Córdoba, tildase de “mamarracho” al proyecto que finalmente logró la media sanción en Diputados y atacara a los radicales que dieron quorum para su tratamiento al evidenciar que “el populismo es contagioso”.

Diferencias con Patricia Bullrich y Javier Milei

Macri no fue el único blanco de críticas por parte de Yacobitti. En un tramo de la entrevista radial, también arremetió contra la exministra de Seguridad por un reciente spot de campaña en el que promete que, de llegar a la Casa Rosada, construirá un penal de máxima seguridad y lo nombrará Cristina Kirchner en “honor” a la vicepresidenta. “No me gustó. No me siento identificado y no me parece bueno como plataforma electoral. No es la solución”, sostuvo el diputado por Evolución Radical.

Sobre el final del diálogo con Futurock, el integrante de la tropa de Lousteau anticipó que el radicalismo no acompañará a Javier Milei sea cual sea el escenario que se desenvuelva en el mes de octubre: “Siendo radical, ¿cómo voy a votar a alguien como Milei, que dice que el peor presidente del país fue Alfonsín?”. El legislador concluyó la entrevista mostrándose con cierta confianza hacia las generales: “Creo que vamos a ir al ballottage y vamos a ganar la elección”.

