La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, anunció en las últimas horas que de ser elegida como titular del Ejecutivo nacional construiría un penal de máxima seguridad con el nombre “Dra. Cristina Fernández de Kirchner”. Y ahora fue por más. La referente de la oposición aseguró que si la vicepresidenta fuera condenada con sentencia firme y la Justicia decidiera que debe cumplirla en una cárcel podría ser alojada en la penitenciaría con su nombre. “¿Por qué no?”, se preguntó.

“¿Cuál es el problema? Si la justicia decide que vaya a una cárcel irá a una cárcel”, dijo Bullrich, y dejó entrever que podría ser alojada en la unidad que planea construir si es que llegara a terminarla para entonces.

Una captura del spot de Patricia Bullrich

En diálogo con radio Metro, la candidata a la presidencia se preguntó: “En general, los hospitales llevan nombre de médicos, ¿por qué los penales no van a llevar el nombre de personas condenadas?”. “Ellos [por el kirchnerismo] están acostumbrados a usar sus nombres para invadir todo monumento público, todo lugar”, agregó, con tono de burla.

El futuro de la Argentina es metiendo presos a los corruptos, los narcos y los delincuentes. pic.twitter.com/gYz9Qrtg4o — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 23, 2023

“Una de las primeras propuestas apenas asuma va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de la impunidad y protección de los políticos kirchneristas”, sostiene Bullrich al inicio de su spot de campaña.

La filmación llamó la atención, básicamente, por el remate del video. Se enfoca a la candidata y luego la cámara desciende lentamente hacia el letrero con el nombre del penal que promete crear. “Unidad penal Dr. Cristina Fernández de Kirchner”, reza el cartel.

La crítica de Kirchner a Melconian

Ayer, durante una charla en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Cristina Kirchner se refirió a “la casta de los economistas” y criticó a Carlos Melconian, asesor económico de Bullrich: “Si en el ‘89 la crisis fue por hiperinflación, en el 2001 fue por el fenómeno inverso. Ese que hay algunas que no distinguen, ¿viste?. Bueno, Dios nos libre. Y que Melconian siga ahí traduciendo porque si no va a estar complicado”.

Al ser consultada sobre esos dichos, Bullrich arremetió: “Me tiene sin cuidado lo que diga porque si hay algo que destruyó el kirchnerismo es la economía de los argentinos. No me importa nada lo que diga de Melconian”. “En los últimos 20 años un gran parte de la riqueza que se creó en la Argentina fue para alimentar un Estado que creció en un 100 %. Ahí se nota cuáles son las prioridades de Kirchner: la burocracia, su propia fuerza política, crear estructuras que no le sirven a la gente”, agregó, y prosiguió: “No le doy autoridad a Cristina Kirchner de hablar de economía porque han sido los que empobrecieron a la Argentina”.

“Está aliándose con aquellos que despreciaba”

Durante la entrevista radial, Bullrich criticó la actitud de Javier Milei post las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Hubo un cambio muy fuerte del Milei antes de las PASO y el Milei que está ahora. Como que toda promesa la cambió y está aliándose con aquellos que despreciaba”, dijo sobre uno de sus contrincantes en la elección general. Se refirió a que la reunión con Luis Barrionuevo “es la más espuria y muestra que pondría en el Gobierno a los que van a seguir haciendo exactamente lo mismo”.

“Milei está entrando en la variable de edulcorar sus promesas y si querés hacer un cambio con la frase ‘con los mismos de siempre’ no vas a cambiar nada”, apuntó Bullrich.

Sobre la reducción del impuesto a las ganancias

“Creo que el país tiene que tener un presupuesto y hay que pensar sobre qué se va a gastar y con qué recursos se va a solventar. Si baja impuestos y no baja gastos lo único que va a lograr es imprimir e imprimir más billetes y esos billetes van a la inflación. Así como lo presentó [el ministro Sergio Massa al proyecto que ya tiene el visto bueno de la Cámara de Diputados] no se puede votar”, explicó Bullrich sobre la decisión del bloque de JxC de no aprobar el plan del oficialismo. “Este es el vivo que se cree que va a engañar a la gente, la gente no come vidrio”, agregó.

La candidata a presidenta dijo que Massa “sabe que estamos en un pozo profundo que él mismo cavó”. “Hace un año, cuando él asumió, el país no tenía ni la inflación ni la destrucción que tiene ahora. La pobreza aumentó del 36 a 40%. Esto es gestión Massa. Ahora saca impuestos y cubre ese agujero con que los 46 millones de argentinos paguen más”, apuntó Bullrich. Recordó que cuando Mauricio Macri promovió una medida similar “muchas provincias le hicieron juicio porque es dinero coparticipable”.

