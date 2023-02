Patricia Bullrich le respondió a Florencia Arietto

escuchar

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rompió el silenció tras recibir duras críticas que expresó el martes su exasesora, Florencia Arietto, por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel durante los desalojos ordenados en 2017 en Chubut y Río Negro, respectivamente.

Durante su paso por TN, la presidenta de Pro aceptó las disculpas que esbozó la actual colaboradora de Horacio Rodríguez Larreta en la tarde del miércoles en Twitter y afirmó: “Uno tiene que ser capaz, como político, de expresar las mismas ideas en público y en privado”.

A continuación, dijo no querer hacer “más comentarios sobre Arietto”, pero remarcó sus diferencias con ella.

“Lo que se esconde detrás de esto, de la crítica, del no poner al Ejército en la calle por miedo a que se repita a lo que pasó en otra oportunidad histórica, de que el caso Maldonado tendría que haberse hecho otro procedimiento distinto, es la decisión de no tener una concepción clara de defensa de la ciudadanía, de ser firmes, claros y estrictos, de manejarnos con la ley y de ser capaces de ir en contra de la construcción de la mentira”, opinó la también precandidata a presidente.

Aseveró además que esta concepción se convierte también en un problema dentro de Juntos por el Cambio ya que “puede rondar en la cabeza de otros militantes o personas” que integran el espacio. Y cerró: “Hay que dejar de lado esto, el no animarse a combatir el delito, no ir al frente, no cuidar a la ciudadanía cuando te toman una propiedad, ruta o la 9 de Julio. Y, a fin de cuentas, los que no se animan, dejan una sociedad en total y absoluta indefensión”.

Diferencias con Horacio Rodríguez Larreta

Consultada sobre los modos que utiliza el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires para “combatir” este tipo de problemáticas, Bullrich insistió: “A mi me parece que la ciudadanía está absolutamente convencida de que no hay otra manera de gobernar la Argentina si no es con coraje y valentía”.

Y le reprochó a Rodríguez Larreta: “Si vos ves a los problemas y solo repetís que tenés un problema, entonces nunca vas a encontrar la solución. El desorden le gana al orden. Y cuando yo sea presidenta, el orden va a ser la prioridad número uno. Va a ser un programa absolutamente diferente”.

“Ya no van más estas decisiones de ‘cuidado porque podemos tener un problema, tengamos cuidado con la decisión de salvar a los rosarinos del narcotráfico, no nos metamos en la 9 de Julio porque podemos caer en un problema. A los problemas, hay que darles solución y las soluciones pueden generar conflicto”, enfatizó.

“No le tengo miedo a las internas”

Frente a los duros cruces que se generaron las críticas de Arietto en JxC, la exministra de Seguridad buscó el lado positivo y opinó que “fortalece” al Pro. “Creo que estás cosas, a mí y a nuestro equipo nos fortalecen en la decisión que hemos tenido de dar batalla para conducir el país”, sostuvo. En esa línea, aseveró que “nos damos cuenta de que el equipo que tiene que estar al madno de la Argentina: un equipo con ideas sólidas y que tiene que tener conceptualmente claro qué es lo que quiere”.

Asimismo, Bullrich afirmó no tenerle “miedo” a las internas en la oposición ya que “la sociedad” está deu su lado: “Apoyan la forma en que nosotros resolvimos estos problemas y está completamente de acuerdo conq que utilicemos todos los recursos del Estado para que la soberanía argentina esté protegida”.

