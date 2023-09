escuchar

CÓRDOBA.- La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, realiza hoy una visita a Río Cuarto, en el sur de Córdoba, con una agenda “productiva” (visita una planta de biodiésel) y de “contacto con la gente” (caminata en la plaza central y almuerzo en un patio de comidas). Antes de llegar, la exministra de Serguridad de Mauricio Macri planteó que “no sería malo“ que Juan Schiaretti “deje de ser candidato y piense en otras instancias de su colaboración con el país”. El gobernadores cordobés se postuló para presidente y obtuvo poco más de 900.000 votos, lo que representa un 3,8% del padrón.

Bullrich -quien fue la principal crítica a nivel nacional de la invitación que Horacio Rodríguez Larreta le hizo al cordobés para participar de las PASO ampliadas del sector- intenta recuperar votos en Córdoba, un distrito que siempre fue bastión nacional de JxC, alianza que en las PASO quedó tercera, detrás del libertario Javier Milei y de Schiaretti, quien sumó 565.000 votos.

“Hay que dejar que el voto a Schiaretti se disperse como quiera. No sería malo que Schiaretti ahora no sea candidato a presidente. No sería malo, sería una buena idea”, dijo Bullrich en una entrevista con radio Pulxo.

Juan Schiaretti, candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País; obtuvo 3,8% en las PASO Télam

En esa línea, aclaró: “En ese momento, cuando se habló con Schiaretti, interfería en las elecciones provinciales. Esa decisión nos partió al medio en Córdoba. Nosotros no tenemos un problema con Schiaretti, ni diferencias insalvables. Nosotros lo que no queríamos era que fuera una forma de hacernos perder las elecciones en Córdoba, que fue lo que sucedió. No le saco méritos a quien ganó, pero nosotros estamos convencidos de que sin ese tema ganábamos Córdoba. Bueno, es imposible de medir lo que yo les digo, pero yo estoy absolutamente convencida”.

De esa manera, Bullrich se refirió a los idas y vueltas antes de las PASO que coincidieron con la votación a gobernador provincial, instancia en la que el oficialista Martín Llaryora le ganó a Luis Juez.

Hace unos días que la candidata, además, viene “coqueteando” con el peronismo cordobés. Aprovechó la presencia del ministro de Finanzas cordobés, Osvaldo Giordano, en la presentación de Carlos Melconian como posible líder de Economía si Bullrich es electa. Giordano fue parte de la Fundación Mediterránea como economista y habitualmente participa en sus reuniones.

Bullrich salió hoy al cruce de las versiones de que al electo gobernador Llaryora le habría molestado esa participación y afirmó “que Martín se quede tranquilo, si Giordano se suma a mi equipo también trabajará para Córdoba”. Es que el economista podría mantener su cargo en la provincia en la nueva administración.

En Río Cuarto Bullrich anunciará su plan Agroindustrial; visitará una planta de biodiésel; hará una caminata por la Plaza Roca, en el centro de la ciudad; almorzará en el patio de comidas de un shopping y recorrerá un emprendimiento de yerba mate y té.