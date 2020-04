Patricia Bullrich: "Lo de los bancos fue muy negativo para la Argentina"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de abril de 2020 • 21:16

Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de la Nación, se refirió a lo ocurrido con los jubilados el viernes pasado en los bancos del país. "Fue muy duro. El país entero cumpliendo la cuarentena y luego, de golpe, más de un millón de personas, entre ellas las que más riego corren, en la calle. De manera desordenada y agolpados. Podemos tener una noticia mala, que es que mucha gente se contagió o podemos tener una noticia buena, que es que la curva sigue igual", afirmó Bullrich.

"Más allá de lo que sucedió, que todos sabemos lo malo que fue, ahora tenemos que estar mirando para adelante, y en los próximos días vamos a tener las consecuencias", dijo la actual presidenta de Pro. "Todos esperamos que no sea negativo. Lo que pasó fue realmente muy negativo para un país que hace tanto esfuerzo".

En relación a las medidas que deberían ser tomadas por el Gobierno actual para hacer frente a la pandemia, Patricia Bullrich dijo que "hay que tomar más medidas". "Que lleguen las tarjetas de débito a todos los jubilados, que algunos puedan tener la opción para recibir su dinero por correo", dio, como ejemplo, la exministra de Seguridad de la Nación. "No puedo decir que hubiera hecho yo porque no era mi área de responsabilidad, es el área de responsabilidad de la Anses. Lo que puedo decir es que, quien fuera el titular de la Anses en nuestro gobierno, Emilio Basavilbaso, conocía perfectamente cuáles eran las cifras de personas que podían salir, porque eran las personas que cobraban e iban al banco a cobrar. El 86% de los jubilados va al banco a cobrar. No tiene que volver a repetirse más. Es importante que haya una planificación. El hecho de salir a la calle no me parece una buena alternativa".

Sobre la los elogios del presidente Alberto Fernández al sindicalista Hugo Moyano en la tercera inauguración del Sanatorio Antártida , Bullrich afirmó que "hay un partido o un conglomerado político que siempre ha tenido una relación con Moyano". "El peronismo o kirchnerismo siempre ha tenido una relación especial. En estos momentos me parece bien que haya una clínica más. Sé que hay investigaciones de por medio, pero estamos en un momento de emergencia y de pandemia", sentenció Bullrich. "Si se puede abrir el Sanatorio Antártida, dar prestaciones y atender a pacientes enfermos me parece que está bien, es una buena medida. Quiero separar lo que puede ser una mirada respecto a qué cambios hay que hacer en el sindicalismo de lo que puede ser en este momento tener más camas para que más argentinos puedan utilizar y tener los recursos adecuados para sanar a la población".

La exministra se refirió también a la discusión que se dio en la semana sobre la rebaja de los sueldos de los funcionarios públicos. "Siempre he vivido de mi sueldo. Los políticos que no han vivido de su sueldo han sido los que se aprovechan del Estado. Me alegro que los funcionarios en la actualidad vivan de sus sueldos, es lo que esperamos", dijo Patricia Bullrich. "En un momento como este me parece una medida ejemplar hacerlo. No todos coinciden, evidentemente no hay unanimidad. Creo que el ejemplo empieza por casa. El Presidente debería haber planteado esto para todos los argentinos y los funcionarios de los tres niveles".