El ministro de Salud dijo que habrá mayor "flexibilidad" pero descartó que las actividades vuelvan a la "normalidad" la semana que viene Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de abril de 2020 • 19:30

El ministro de Salud, Ginés González García reconoció que el operativo de pago a los jubilados el viernes pasado "no fue un paso bueno".

En diálogo con el evento solidario de recaudación de fondos Unidos por Argentina, el ministro fue consultado por las consecuencias de las largas filas que se formaron hace dos días en los bancos, donde no se respetó el distanciamiento social : "Favorable no es, pero no puedo decir cuáles serán las consecuencias. Es mejor que no se repita. El del viernes no fue un paso bueno", sostuvo.

También adelantó que la cuarentena contra el coronavirus que decretó el presidente Alberto Fernández a mediados de marzo tendrá "otra flexibilidad", pero evitó decir que terminará la semana que viene, como está previsto.

"Estamos manejando ideas, viendo cómo seguimos. Esto es un día a día", sostuvo más temprano el titular de la cartera de Salud en diálogo con Radio 10.

La cuarentena se decretó el 19 de marzo y luego fue prorrogada hasta el 13 de abril. Mientras tanto, el Ejecutivo permitió que se retomen algunas actividades, entre ellas, en aserraderos y mineras. Hoy, el ministro de Salud adelantó que la semana que viene no habrá un regreso total a la "normalidad", sino una mayor "flexibilidad".

"No soy amigo de decir que la semana que viene", dijo García, consultado sobre la suspensión del aislamiento. "Tendrá otra forma, alguna flexibilidad, otra forma de ser ejecutada. Pero terminar, no me parece. No voy a decirlo jamás", sostuvo.

"Tenemos que saber que van a haber matices diferentes, viendo de a poco la evolución", añadió.

Y comparó con otras experiencias: "Algunos países que fueron exitosos al final de la cuarentena, están viendo que al levantarla masivamente se les complicó de nuevo. Esto es un día a día. Tenemos que acostumbrarnos a que no va a ser igual, a que no va a ser que de un día para el otro todo va a volver a la normalidad", dijo.