Patricia Bullrich apuntó contra los gremios docentes

19 de enero de 2021 • 12:05

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió al comienzo del ciclo lectivo en el país y se mostró muy crítica con los sindicatos docentes.

Invitada al programa de TN Desde el Llano, Bullrich volvió a pedir que se reanuden las clases presenciales y señaló a los gremios docentes, a quienes les atribuyó "el estancamiento" en la educación en el país.

Así, dijo: "La sociedad necesita terminar con estos sindicatos obstruccionistas. Declaremos a la educación servicio esencial, como establece el proyecto que acaban de presentar los senadores de Juntos por el Cambio y docente que no va, tendrá que ser reemplazado. Seamos drásticos porque la Argentina no puede perder dos años de educación".

"Ayer salió una noticia terrorífica: que los estudiantes santacruceños tuvieron 2 años y tres meses de clases y se recibieron, cuando uno tiene que tener 5 años para eso porque los señores docentes de Santa Cruz no quisieron dar clase", dijo.

Por otra parte, se mostró contraria al objetivo planteado por el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero sobre la vacunación a docentes para garantizar el retorno a las clases presenciales.

"No podemos decir que hasta que no se vacune a los docentes no van a haber clases. Los médicos, la policía y los colectiveros trabajaron sin vacuna. ¿Los únicos que tienen que trabajar con vacunas son los docentes? ¿Cuántos de ellos deben estar diciendo hoy ´yo quiero trabajar porque quiero que los chicos aprendan"?", argumentó.

Por otra parte, Bullrich se preguntó si el Gobierno había preparado la infraestructura escolar para la vuelta a clases presenciales en el país.

