Patricia Bullrich opinó sobre limitar el mandato de los jueces: “Apuntan a terminar con la imparcialidad y la independencia de la Justicia”

Desde la oposición entendieron como un nuevo intento del Gobierno de avanzar sobre el Poder Judicial aquellos cuestionamientos del presidente Alberto Fernández en cuanto a por qué no limitar la duración de los jueces en sus funciones. “Todos estos elementos apuntan a terminar con la imparcialidad y la independencia de la Justicia”, consideró la líder de Pro, Patricia Bullrich. Las críticas al primer mandatario se oyeron, también, en las filas de la Coalición Cívica (CC)-Ari y de la Unión Cívica Radical (UCR).

“Estamos muy en contra de esta mirada del presidente de la Nación. ¿Qué es lo que está planteando: que va a cambiar la Constitución para cambiar el sistema judicial argentino? Porque de la única manera que podría hacer eso es cambiando la Constitución”, manifestó la exministra de Seguridad, en diálogo con CNN Radio.

Ayer, durante el cierre del Segundo Encuentro Federal de Estudiantes de Derecho, Fernández dijo que en algún momento se debería discutir la duración de los magistrados en sus cargos. “¿Por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?”, se preguntó el Presidente, quien anticipó que “abriría una polémica”.

“La inestabilidad de un juez es la falta de independencia y de garantías de que el juez es imparcial”, sostuvo Bullrich, y añadió que Fernández debería conocer el motivo por el que está así planteado en la Constitución.

“Debería saber que eso tiene que ver con un precepto profundísimo que es la independencia y autonomía de los jueces del poder político, o de cualquier otro poder: económico, o el que sea, depende del fuero que sea”, refirió la presidenta de Pro, quien recordó que existen mecanismos para remover jueces que no ejercen su función de manera correcta. “Para eso está el Consejo de la Magistratura”, le dijo a Fernández.

Mientras tanto, el jefe del bloque de la CC-Ari en Diputados, Juan Manuel López, expresó que el Presidente “ya no sabe qué hacer para que no haya justicia”, y añadió: “Ya no importa si el profesor de Derecho lo dice de bruto, de autoritario o de sumiso. Lo dice y lo quiere hacer”.

Por su parte, el diputado porteño de la CC-Ari Hernán Reyes coincidió: “No quieren reformar la Justicia, quieren someterla. Los jueces no son representantes políticos, no tienen ese mandato. Tienen que proteger la Constitución y cuidar a los colectivos vulnerables o minoritarios frente a los poderosos, una mayoría o el Estado. Esto es lo que está en juego”.

Desde la UCR, el diputado nacional Luis Petri utilizó su cuenta de Twitter para fustigar a Fernández. “Busca una Justicia adicta y militante, que garantice impunidad”, entendió el legislador opositor.

Batalla electoral

A tan solo semanas de las elecciones legislativas PASO, que definirán un candidato en la encendida interna de Juntos por el Cambio, la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, aseguró que la baja de su candidatura fue para conducir al partido de forma nacional.

“Fue una decisión estratégica para poder mostrarle a la sociedad el ejemplo para poder expresar más y mejor a todos nuestros candidatos en el país”, explicó. Así, la dirigente política remarcó que la decisión fue suya, al tiempo que confrontó la idea de que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se lo haya indicado, en el marco de la definición de listas.

“¿Cómo voy a recibir yo una orden de [Horacio Rodríguez] Larreta?”, se preguntó, en tono jocoso con ironía, y advirtió: “Yo no recibo órdenes de [Horacio Rodríguez] Larreta”.

En diálogo con FM Millenium, Bullrich detalló que aspira a competir por una candidatura paras los comicios presidenciales de 2023. “Voy a ir a las PASO en 2023 y voy a mostrar un proyecto que creo que va a ser mayoritario”, sostuvo.

