Patricia Bullrich ratificó el operativo de las Fuerzas Federales tras los reclamos de estatales: “No nos van a torcer el brazo”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó el operativo dispuesto por el Gobierno ante los simultáneos y concurridos reclamos de ATE, tras los numerosos despidos de empleados de la función pública. “No nos van a torcer el brazo” , aseguró la funcionaria en el cierre de una jornada cargada de tensión en la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del interior.

“No hubo ninguna toma de ningún edificio”, precisó Bullrich el miércoles por la noche en TN, sobre las manifestaciones de estatales en diferentes dependencias del Estado. “En el Inadi fue distinto porque una funcionaria les permitió hacer una asamblea en medio del patio interno del edificio, pero la decisión de que no entrara nadie y que no estaba habilitado se cumplió”.

En ese sentido, la funcionara nacional expresó: “Es claro que cuando se toma una decisión y el Presidente ordena que haya orden, se mantiene”. “No se tomó ningún ministerio”, reafirmó y añadió que las concentraciones se dividieron en 60 lugares distintos, pero que en todos actuaron la Policía Federal, Prefectura y solo en tres casos la Policía porteña. “Se movilizaron alrededor de 2000 efectivos”, detalló.

Conferencia de prensa de Patricia Bullrich y Luis Petri

Consultada sobre la posibilidad de que continúen los reclamos esta semana, la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio enfatizó: “ No vemos una intención de volver a hacer lo mismo este jueves ”. Sin embargo recalcó: “Tenemos una fuerza lista que tiene como objetivo los bienes del estado. La PFA es una policía de Estado, ya no solamente de la Capital. No nos van a toser el brazo”.

Tras ello, cargó contra los líderes de los gremios y sindicatos que motivaron las manifestaciones: “Hoy los vi preocupados a los de ATE porque las Fuerza de Seguridad tendrían que ocuparse de otras cosas, si quieren eso tienen que dejar de ocupar edificios públicos”.

Además, se refirió a las críticas sobre el accionar y el rol que debería cumplir la PFA a pesar de las críticas desde sectores de la oposición: “Es la Policía Federal que cuida el Estado Federal. En consecuencia, hay todo un equipo preparado cuyo objetivo es cuidar el Estado. Antes atendía en la Ciudad, pero ahora atiende en todos lados”.

Asimismo, volvió a reafirmar la dirección en la que avanza el gobierno de Javier Milei en cuanto a los recortes en el área estatal. “ No va a haber marcha atrás . Hay una decisión clarita del Gobierno de ir en una línea de baja del déficit. Si ese camino se tuerce los argentinos van a decir: ‘Otra vez, la Argentina de siempre’”.

Protesta de TAE en ministerios y edificios públicos. Policía en la inmediaciones del edificio del INADI Ricardo Pristupluk

En cuanto a las personas despedidas, las cuales fueron notificadas a través de mails, y en muchos casos durante Semana Santa, indicó: “No fueron indiscriminados los despidos. Se utilizó un criterio de objetividad: aquellas personas que llevan tiempo, que trabajan y cumplen, a diferencia de personas que no van y no cumplen”.

Por otro lado, evaluó la gestión de la administración de La Libertad Avanza y sostuvo: “La gente ve resultados todos los días”. Además, intentó despejar dudas sobre las precauciones que toma el Ejecutivo con los sectores más vulnerables de la sociedad, en el marco de una aguda recesión con alta inflación: “Estamos operando con anestesia, sino se muere el paciente. Es el tiempo y la lógica lo que se necesita para poder salir del lugar donde estás”.

Respecto a las críticas de parte de la población, opinó: “Hay un porcentaje que tiene agresividad e incapacidad de aceptar caminos distintos de los que no nos llevaron a ningún lado. Hay que dejarlos hablar. Lo importante es no cambiar la dirección estratégica”.

Por último, se refirió a la relación que mantiene con el presidente Javier Milei. “Lo veo cada tanto, no todos los días”, confió y agregó: “Hablo bien con él. La convicción ha generado una nueva gobernabilidad”.

