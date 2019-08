Patricia Bullrich en el programa Terapia de Noticias - Archivo. Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

A dos años de la jornada en la que Santiago Maldonado murió ahogado cuando intentó escapar de la Gendarmería que desalojó un corte de ruta en el que participaba el artesano, Patricia Bullrich aseguró que no se debe responsabilizar a quien estaba "tratando de hacer cumplir la ley".

En una entrevista en Radio Con Vos, la Ministra de Seguridad argumentó: "La Gendarmería respondió a la orden de un juez que pidió despejar una ruta que estaba totalmente cortada por 15 personas y toda la zona no podía pasar. Si despejar la ruta, significa que las personas salgan corriendo en vez de entregarse a la Justicia o en vez de decir 'nos vamos'. Finalmente, cuando volvieron a la mañana, la Gendarmería los volvió a sacar de la ruta".

"Si una persona sale corriendo en vez de entregarse, se tira, se va o intenta cruzar un río escapando de la Gendarmería, no es responsabilidad de quien está tratando de hacer cumplir la ley", dijo Bullrich.

La ministra fue repreguntada de si no consideraba que Maldonado se arrojó al río por miedo por la forma violenta en el que se llevaba adelante el desalojo y dijo: "De manera violenta, no; lo intentaron buscar in fraganti delito. En vez de entregarse o decir 'no puedo cruzar este río, me quedo ahí sentado esperando que me detengan', lo hubieran detenido, hubiera estado cinco horas detenido y hubiera salido, nada más".

"Culpar al Estado por hacer cumplir la ley, no me parece correcto", agregó.

El recuerdo en Plaza de Mayo

Anoche organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y partidos se congregaron hoy en la Plaza de Mayo al conmemorarse dos años de la muerte de Maldonado, y para reclamar que "no se cierre la investigación judicial" sobre este hecho.

Familiares y amigos del joven artesano convocaron a esta manifestación que tuvo un acto y un recital que se ofreció desde un escenario montado en la Plaza de Mayo. "Hoy no se sabe qué pasó con Santiago Maldonado, sí se sabe quiénes son los responsables de que no se sepa: los jueces y el Gobierno", declaró a la prensa Sergio Maldonado, hermano del artesano oriundo de la localidad bonaerense de 25 de mayo.

El acto en Plaza de Mayo trascurrió sin incidentes, pero durante la desconcentración un grupo de encapuchados realizó pintadas en el Cabildo y en las fachadas de algunos edificios del centro porteño.

Además, quemaron un muñeco que simbolizaba a la Gendarmería y se produjeron algunas corridas en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

Santiago Maldonado tenía 28 años en el momento de su muerte, el 1° de agosto de 2017, que ocurrió tras el desalojo de la Gendarmería una protesta que incluyó cortes de ruta, realizada por la comunidad mapuche Pu Lof, ubicada en el noroeste de Chubut.

El cuerpo de Maldonado fue hallado el 17 de octubre de ese año, tras 77 días, 400 metros ríos arriba del lugar dónde se lo vio por última vez mientras escapa de los efectivos de la fuerza de seguridad que lo perseguían.

En noviembre de 2018, la Justicia Federal archivó la investigación y estableció que Santiago Maldonado murió ahogado aquel 1° de agosto de 2017, "sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo", lo cual fue acreditado por más de cincuenta peritos forenses, incluidos los de la familia Maldonado.