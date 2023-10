escuchar

La candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, aprovechó el segundo eje temático para aclarar un asunto sobre su historia personal: el vínculo que mantuvo con la organización guerrillera Montoneros durante la última dictadura cívico-militar.

No es la primera vez que Bullrich se refiere a este tema, sin embargo, la opinión pública la sigue relacionando con este grupo. Todo el mundo sabe que yo fui de la Juventud Peronista, nadie lo desconoce, lo dije toda mi vida, con lo cual, lo que está diciendo no tiene ninguna originalidad. No solamente no escondo mi historia sino que mi historia es parte de mi personalidad, soy una persona que toda mi vida me jugué por lo que pienso y es mentira lo que él dice, no tengo las manos manchadas de sangre, tenía 16 años”, había dicho durante una entrevista en LN+.

Este domingo, al inicio del bloque en el que los candidatos debatieron sobre Derechos Humanos y Convivencia Democrática, Bullrich planteó: “La única manera de hacer política en serio es en paz y en convivencia. Todo lo que sucedió fue una tragedia que nunca más puede suceder en la Argentina. Yo elijo el estado de derecho. Yo no usé la violencia, yo participé de una organización juvenil. Siempre lo dije”.

Fue entonces cuando la exministra de Seguridad se comparó con dos expresidentes, quienes también participaron de organizaciones militantes. “Lo mismo le pasó a grandes líderes de la humanidad como [Nelson] Mandela y [José “Pepe”] Mujica, que fueron presidentes de sus países. Quiero plantear con claridad para que nunca más se acuse falsamente”, argumentó.

Bullrich y la comparación con Mandela y Mujica

Y cerró: “Esa tragedia tan brutal tiene que ser reconocida, tanto por los muertos de la dictadura como los muertos de las organizaciones armadas, civiles y militares”.

