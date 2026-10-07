Patricia Bullrich se diferenció del Gobierno por el pliego de la fiscal del caso Chocobar: “Va a tener mi voto negativo”

La jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a diferenciarse del Gobierno en materia de pliegos judiciales. Durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos realizada este miércoles anunció que votará en contra del nombramiento de la fiscal Susana Pernas, propuesta por el Poder Ejecutivo.

“Aunque logre tener dictamen de la Comisión de Acuerdos y llegue al recinto, va a tener mi voto negativo”, adelantó en sus redes, luego de la audiencia. “Del lado de la gente, siempre”, agregó.

Bullrich argumentó que se opondrá a la designación porque la fiscal “pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista”. “Y cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez”, agregó Bullrich en su publicación.

Enseguida, completó: “Ellos están para defender a la sociedad y perseguir el delito, no para defender delincuentes y perseguir a quienes nos cuidan. No puede seguir teniendo un lugar en la Justicia”.

VOY A VOTAR EN CONTRA DEL NUEVO NOMBRAMIENTO DE LA FISCAL SUSANA PERNAS



Esta fiscal pidió cárcel para Chocobar, un policía que se jugó la vida para frenar a un delincuente que había apuñalado a un turista. Y cuando anularon esa condena, salió a defenderla otra vez.



Ellos están… pic.twitter.com/0O8ItjePp2 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 7, 2026

El policía Luis Chocobar mató a balazos a Juan Pablo Kukoc, un delincuente de 18 años que, en un violento robo, dejó al borde de la muerte a un turista estadounidense que paseaba por La Boca, el 8 de diciembre de 2017, cuando Bullrich era ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Pernas asistió a la audiencia de este miércoles para defender su candidatura para un nuevo nombramiento como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal N° 2, propuesta por el Poder Ejecutivo.

La senadora repasó el recorrido judicial de la causa: en primera instancia, Chocobar fue condenado por homicidio agravado, con exceso en la legítima defensa; la Cámara de Casación redujo la pena y consideró que se trató de un exceso en el cumplimiento del deber; y la fiscalía de Pernas recurrió ante la Corte Suprema para pedir una pena mayor.

“Usted, ¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción? ¿Quién va a defender a la sociedad si los policías sienten que la Justicia, o que una fiscal, insiste después de Casación y va a la Corte Suprema a pedir un aumento de la pena? Frente a situaciones de este tipo, ¿va a actuar de la misma manera?”, la enfrentó Bullrich. Y concluyó: “Me deja grandes dudas su actuación”.

La fiscal Susana Pernas Captura

La fiscal defendió su proceder, argumentó que la causa mostraba un exceso en las funciones de Chocobar y recordó que no había considerado al caso como uno de “gatillo fácil”. “No tengo ningún problema con las fuerzas de seguridad”, introdujo.

Luego de un intenso debate sobre la causa, Bullrich pidió “dejar sentada” su posición: “Es muy importante entender -los jueces o los fiscales hablan por sus fallos- [que] en la Argentina en muchísimos casos ha habido policías que por el accionar correcto han sido juzgados. Yo creo que esa es una doctrina que tiene que cambiar para que la Policía pueda sentirse respaldada”. Enseguida cruzó a la fiscal: “Para usted, Chocobar, en este caso, ¿actuó como delincuente o como policía?”.

Pernas afirmó que “en ningún momento” dijo que haya actuado como delincuente e insistió en que lo interpretó como un exceso y no un “gatillo fácil”.

Y sumó: “Me parece que es totalmente injusta esta posición. Me parece una posición personal hacia mi persona [...] La prácticamente acusación que recibo en este momento me parece totalmente improcedente a mi trayectoria de 50 años como fiscal”. “No estoy en contra de la Policía”, añadió la funcionaria, y pidió a “todos los senadores” que analicen su situación.

La senadora Patricia Bullrich en la Comisión de Acuerdos Captura

Bullrich volvió a defender a Chocobar, sobre quien consideró que realizó un “acto heroico” por el cual está “injustamente condenado”, y señaló que es “importante” que los senadores se “enteren” sobre la situación porque estaban “votando una fiscal de menores”.

“Usted podrá sentirse injustamente tratada. Este es un caso que fue de público conocimiento y usted tomó una posición. Banque su posición. Yo le voy a decir que creo que esa posición lo único que hace es aletargar el trabajo policial en la Argentina”, cerró Bullrich, en un cruce que se extendió durante casi media hora.

La senadora ya se había diferenciado del Gobierno en materia de designaciones judiciales. En junio pasado, se abstuvo de votar en contra del pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuya postulación era rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.