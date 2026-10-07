Bullrich se involucra en la campaña porteña de LLA a través de un legislador de confianza

Aunque todavía no definió si competirá en las elecciones a jefe de gobierno porteño en 2027, Patricia Bullrich, jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, ya se involucra en el preámbulo de la campaña en la ciudad de Buenos Aires.

Según pudo saber LA NACION, la exministra de Seguridad, que por estas semanas desafía a Javier Milei al plantear públicamente sus reparos a la gestión nacional, se inmiscuye en la estrategia comunicacional de la filial porteña de LLA –comandada por Pilar Ramírez– a través del legislador Juan Pablo Arenaza, un dirigente del círculo íntimo de Bullrich que la acompaña en su trayectoria política hace prácticamente un cuarto de siglo.

Arenaza aportará su expertise, adquirida en más de dos décadas de asesorar a la hoy senadora en sus distintas campañas electorales. Ahora, comentará sus ideas y consejos a LLA Capital.

Entre estas sugerencias, figuran una mejor comunicación del espacio, “arriesgada” y poco tradicional; la diferenciación del jefe de gobierno, Jorge Macri; y una mayor aparición de los referentes porteños en los medios, especialmente de Nicolás Pakgojz, Juan Ignacio Fernández y Arenaza, que será una suerte de vocero en temas de seguridad, presupuestarios y políticos. “Bullrichismo puro”, definió una fuente al tanto de estos movimientos.

Los legisladores de LLA Juan Pablo Arenaza y Pilar Ramírez Juan Pablo Arenaza

Más allá del lugar que Ramírez, jefa del bloque libertario en la Legislatura y delegada porteña de Karina Milei, le otorgó a Arenaza –tienen buen trato–, el legislador cuenta con el aval de su jefa política. Le planteó su desembarco en la campaña de LLA y Bullrich le dio su aprobación, además de ponerse a disposición para coordinar comunicaciones con el bloque si fuera necesario.

Lejos de plantear un desafío a Ramírez, Bullrich pretende “colaborar” para “posicionar” al partido de cara a los comicios locales de 2027. La jefa porteña de LLA sigue teniendo la última palabra en la Capital, también en materia de comunicación.

Fuentes de la bancada libertaria remarcaron a LA NACION que Arenaza es un “buen vocero que expone de forma clara las ideas de LLA” y que “conoce al dedillo los temas de la Ciudad”. Además, dijeron que tienen en mente “sumar nuevos voceros” y que, si bien todavía no se conformó una mesa de estrategas para 2027, el legislador “siempre aporta ideas y sugerencias”.

Patricia Bullrich y Juan Pablo Arenaza en las elecciones 2023 Juan Pablo Arenaza

La voluntad de posicionar a LLA en el bastión macrista no quita que sea la única libertaria que dice con firmeza que deben sellar una alianza con Pro en Buenos Aires. Sin embargo, en el universo bullrichista puntualizan: “No es un acuerdo por un acuerdo, así nomás. Es con condiciones, y con condiciones duras”. En concreto, un gobierno de coalición que siga un plan delineado por los libertarios, en el que ellos comanden distintos ministerios y se adueñen del control parlamentario.

Pero en la Ciudad todavía no rige un clima de acuerdo. Ahora entienden que es momento de mostrar los dientes. De hecho, en las últimas semanas, Jorge Macri, que ya dijo que buscará la reelección, anunció una baja del impuesto a las patentes, con lo que incumplió la promesa que le había hecho a LLA de que ellos impulsarían esa medida en la Legislatura. Además, se diferenció de Milei en la discusión por la eliminación de las PASO, al decir que prefiere debatir el asunto con la mira en los comicios de 2031, y no para el año próximo. Apenas días después, los libertarios supeditaron su acompañamiento al presupuesto porteño a una serie de propuestas propias, entre ellas la eliminación de las PASO a nivel local.

A Bullrich “no le gusta” el jefe de gobierno y es crítica de su gestión, aseguran. Pero podría apoyar su candidatura si se llegara a un entendimiento electoral. Sin embargo, deslizan que “el candidato puede ser de LLA”. ¿Y ella? La senadora dijo a LA NACION una semana atrás que tiene “toda la posibilidad y toda la capacidad” para postularse. No obstante, advirtió que la decisión aún no está tomada, y en su entorno deslizan que “por ahora” prefiere competir a nivel nacional.

Patricia Bullrich y Jorge Macri

En paralelo, Bullrich tiene en cuenta el apoyo de los porteños dentro de su propio electorado, uno de sus principales activos. El año pasado, la lista que encabezó superó el 50% de los votos. Y en 2023 la Ciudad fue el único distrito donde su candidatura presidencial ganó en los comicios generales –tras los que quedó fuera de competencia–: sacó 41,2% en la Capital, frente al 23,8% a nivel nacional.

Soldado de Bullrich

El gobierno de la Alianza había caído hacía apenas dos meses cuando un joven Arenaza, de 29 años, leyó en el diario que Bullrich, exministra de Trabajo de Fernando de la Rúa, haría un acto en el Hotel Panamericano. No solo le atraía su pelea con Hugo Moyano, histórico líder del Sindicato de Camioneros, sino que además estudiaba Ciencia Política y buscaba trabajo. Le dijo –palabras más, palabras menos– que quería aprender y trabajar, y ella le abrió los brazos con un “venite conmigo”. Corría febrero de 2002.

Desde entonces, acompañó a Bullrich en al menos cinco contiendas, incluso en la de 2023, en la que fue su jefe de campaña: algunas experiencias fueron fallidas y otras exitosas; para jefa de gobierno, diputada nacional y presidenta. Esa lealtad lo convirtió en una pieza fundamental de la mesa chica de la senadora.

Patricia Bullrich y Juan Pablo Arenaza Juan Pablo Arenaza

Arenaza cursa actualmente su cuarto mandato como legislador porteño. Ocupa una banca desde 2009 y solo hizo un paréntesis entre 2017 y 2021, cuando fue subsecretario de Participación Ciudadana en Seguridad, en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Su carrera siguió los cambios de piel de Bullrich: llegó a la Legislatura por Acuerdo Cívico y Social, una alianza entre la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, y luego pasó por Unión Pro, Juntos por el Cambio y LLA.

Patricia Bullrich y Juan Pablo Arenaza Juan Pablo Arenaza

El año pasado revalidó su banca. Ocupó el quinto lugar en la lista libertaria que encabezó Manuel Adorni. Hoy Bullrich cuenta con dos alfiles en la Legislatura: Arenaza y Silvia Imas. Pero en el entorno de Arenaza se jactan de que nadie estuvo tanto tiempo en la cocina bullrichista.