Patricia Bullrich se mostró con Juez y Losada en el límite entre Córdoba y Santa Fe: “No queremos dormir con el enemigo”

CÓRDOBA.- En medio de los festejos del ala “moderada” de Juntos por el Cambio (JxC) por el triunfo de Claudio Poggi en San Luis y de la convención nacional de la UCR, la precandidata a presidenta Patricia Bullrich volvió a criticar los intentos por ampliar la coalición opositora: “No queremos dormir con el enemigo en Córdoba . El 24 y el 25 votamos. Queremos ser claros, queremos votar a los principios y valores que representa Juntos por el Cambio”.

De esa manera, Bullrich insistió en rechazar la posibilidad de que el sector del peronismo liderado por el gobernador cordobés Juan Schiaretti se sume a las PASO de JxC. La propuesta de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales fue también rechazada por el expresidente Mauricio Macri.

Bullrich no envió el mensaje desde el vacío: se mostró con la candidata santafesina Carolina Losada y el cordobés Luis Juez en San Francisco, una ciudad cordobesa muy cercana al límite santafesino. Allí insistió en que Córdoba y Santa Fe tienen que cambiar. “Juez debe ser gobernador sin ningún tipo negociación rara, no queremos negocios raros un día antes de la votación, no queremos dormir con el enemigo en Córdoba. El 24 y el 25 votamos. Queremos ser claros, queremos votar a los principios y valores que representa Juntos por el Cambio”.

“Liberar a Rosario”

Antes había estado en Rosario, donde habló de su plan contra el narcotráfico: “Los rosarinos tienen miedo, el narco controla los barrios, las mafias cortan rutas, no pueden producir, no los dejan estudiar. No los dejan ser la ciudad que pueden ser. Vamos a ir a fondo contra los narcos. Esto va a cambiar a partir del 10 de diciembre”.

Luis Juez, Patricia Bullrich y Carolina Losada Twitter

“Vamos a liberar a Rosario del narcotráfico y de las bandas criminales. El problema con estas bandas es que se adueñan y generan una ley paralela a la nuestra. Es fundamental una estrategia seria, consistente, como la que tuvimos cuando nos tocó estar y bajamos todas las variables”, continuó.

Ya en San Francisco, Córdoba, los tres dirigentes participaron de un acto en la plaza Sarmiento con vecinos del que también fueron parte la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, la senadora Carmen Álvarez Rivero, el candidato a intendente local, Marco Puricelli; José Bria y Guillermo Borda.

Estuvieron después en el monolito que une las provincias de Córdoba y Santa Fe, donde remarcaron su compromiso de la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Bullrich subrayó que el voto de los cordobeses y santafecinos es “indispensable para ganar” porque son “votos de valores que viene con la cultura del trabajo. Son provincias que tienen cadenas de valor importantes, producción, industria, campo. Queremos que no se confunda el voto del cambio con la continuidad”.

Bullrich criticó implíctamente a Rodríguez Larreta: “El voto con valores es el voto que va a cambiar. No se cambia administrando el poder de cualquier manera. No se cambia aliándose a un poder corrupto. ¿Quién puede vivir en un país donde 13 provincias tienen más empleados públicos que privados? ¡Tenemos que dar vuelta esa cultura!”, reiteró.