Patricia Bullrich quisiera ser presidenta. Según dice, esta es una aspiración que está siempre presente en los políticos. En diálogo con Terapia de noticias, la exministra de Seguridad defendió la gestión de Mauricio Macri y consideró que es "una mentira total" que la deuda que adquirió Cambiemos sea la más grande de la historia. Además, aprovechó para enviarle un mensaje a su sucesora, Sabina Frederic: "No tanta ideología".

Consultada sobre diversos temas, la exfuncionaria sostuvo que era importante que la oposición apoyara el proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda bajo legislación extranjera que obtuvo media sanción en Diputados porque eso hace que la negociación "tenga más fuerza". Y lanzó: "Si sale mal, no pueden decir que la oposición les negó los instrumentos que necesitaban para negociar la deuda y los dejó solos".

De todos modos, cuestionó que "el proyecto es redundante porque no suma nada a lo que ya podía hacer el Ejecutivo", sino que es simplemente una "ratificación" que le da "una cobertura legal" al Gobierno. Y añadió: "Tendrán que hacer una buena negociación que no genere el default o situaciones negativas para el futuro de la Argentina".

Para Bullrich, "es una mentira total" que la deuda es la más grande de la historia. "Es una deuda absolutamente manejable", opinó, y agregó que esta problemática "viene desde hace mucho tiempo y ha cruzado muchos gobiernos". "Nos hicimos cargo de la deuda del gobierno de Cristina [Kirchner] bastante silenciosamente. Nosotros decidimos una política muy gradual y financiamos el enorme gasto público que dejó el gobierno anterior endeudándonos", explicó. Además, advirtió que, desde el macrismo, pensaron que "tener un gobierno con una mirada más abierto al mundo "les iba a a dar un poco más de tiempo". "No nos dieron ese tiempo", protestó.

Además, remarcó la "coherencia" de Cambiemos, que apoyó la iniciativa kirchnerista en la votación de Diputados, mientras que el macrismo había presentado un proyecto de reperfilamiento de la deuda durante su gestión que la oposición de ese entonces había rechazado. "Las contradicciones las tienen ellos", disparó.

En relación a esto, la exministra sostuvo que el gobierno nacional y el provincial "deberíam tener una mayor capacidad para buscar una misma salida". "Si vas a negociar una deuda no podés tener una amenaza de la provincia de Buenos Aires que te va a declarar el default al otro día", dijo. Y enfatizó: " [Axel] Kicillof está loco, o están amenazando con el default, eso no me queda del todo claro".

Un mensaje a Sabina Frederic

Bullrich analizó la gestión de Sabina Frederic en el ministerio de Seguridad y criticó el hecho de que la actual funcionara haya anulado varias medidas que se hicieron durante su gestión. "Le diría: 'No tanta ideología', y que mire si con los instrumentos que pusimos nosotros logramos bajar secuestros y homicidio, subir los decomisos de drogas, generar un mayor compromiso de las fuerzas y demás. Habría que pensar si el derogacionismo es la política o si tendría que pensar 'esto sí', 'esto no'. Nosotros no derogamos todo lo que heredamos del kirchnerismo".

Al hablar acerca de la negativa de Frederic al uso de las armas Tasar, dijo que "un policía que no tiene arma es un blanco fácil", y consideró que sus medidas generan incertidumbre entre los policías, que se retraen porque se sienten desprotegidos. "Hay una idea de que ahora tienen más espacio para delinquir", evaluó.

Más adelante, la exfuncionaria se refirió al asesinato de Fernando Báez en Villa Gesell. "No se puede culpar al ministro [por Sergio Berni]. No se puede tener un policía en la puerta de cada casa o de cada boliche, ni tampoco el ministro puede estar atrás de cada situación", dijo. Y agregó: "Lo que pasó es una tragedia que tiene que ver más con la violencia, la educación y el control, que con una situación policial". Para ella, es importante sancionar toda acción violenta, "porque cuando es tarde hay asesinos y asesinados".

Finalmente, confesó que, como "a todo político", le gustaría ser presidenta de la Nación. Y ratificó que será la nueva líder del Pro, desde donde buscará "dar batalla en todos lados". "Me voy a dedicar con todo mi esfuerzo a hacer un partido con sustancia, ideas, debate, reglas y mucha participación social", prometió.

