La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se metió en la polémica que protagonizaron su sucesora en el cargo, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni y que hasta llegó al presidente Alberto Fernández.

"No se puede manejar la seguridad de un país en medio de hostilidad de ministros", señaló la presidenta del PRO en declaraciones al canal A24. Además, consideró que nación, ciudad y provincia deben trabajar en conjunto, de lo contrario "los que sufren las discusiones de la política son los ciudadanos".

Consultada sobre el primer mes de gobierno de Alberto Fernández, la exministra afirmó que, el día de su asunción, el presidente "había comenzado con un discurso muy fuerte de unidad nacional y de búsqueda de consensos", pero que "esas ideas aún no se han visto".

"En la ley de emergencia económica no hubo una discusión seria ni profunda. Hubo un corrimiento de votos de Lavagna y de Juntos por el Cambio y con eso construyeron una mayoría muy precaria, sin discutir con la verdadera oposición que es Juntos por el Cambio. La lógica republicana no ha comenzado bien", agregó.

En relación a la política económica, Bullrich señaló que "no se puede hacer un diagnóstico definitivo", aunque consideró positivo que "no haya habido una emisión salvaje". Además, aseguró que habla a diario con el expresidente Mauricio Macri y que Juntos por el Cambio está en transición: "A mitad de febrero estaremos a pleno, con la transición terminada y con una mesa que va a tomar decisiones diarias".

En otro fragmento de la entrevista, la exministra se refirió al accionar de Gendarmería en los casos de Santiago Maldonado y Alberto Nisman.

En relación al primero, afirmó que "el expediente administrativo está cerrado y elevado a la Justicia" y que "no parece de buena técnica juzgar por un mismo hecho dos veces a los gendarmes, el Estado tiene una continuidad y ellos la tienen que respetar" y agregó: "Nosotros no analizamos lo que pasó con Julio López".

Sobre el cuestionamiento realizado por el Gobierno a la pericia que realizó Gendarmería de la muerte del exfiscal, la presidenta del PRO señaló que "el Ministerio de Seguridad y Alberto Fernández quieren revisar la pericia para decir algo distinto de lo que ya se dijo. Quieren construir un nuevo relato y decir que esa pericia estuvo mal hecha".

"Frederic y Fernández dijeron que la pericia estaba mal hecha. No sé de dónde sacaron esa información si yo, que fui ministra cuatro años, no conozco la pericia. No conozco el lugar ni la reconstrucción que hizo Gendarmería, porque no fui a ninguna pericia que se hizo, esos son trabajos técnicos que pide la Justicia", señaló.

De este modo, se preguntó "¿Cómo conocen la pericia? ¿De dónde sacaron esa información? ¿Quién se las dio? ¿Cómo accedieron a conocer esa pericia?"