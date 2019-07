Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2019 • 00:37

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , estuvo en Desde el llano, por TN, y criticó duramente al sindicalismo que, según ella, se mueve por intereses monetarios. "Hay una historia de un sindicalismo patotero que toda su vida ha usado el lenguaje de la violencia y de la extorsión", dijo. Y apuntó: "Que entiendan que el patoterismo se termina. Todos los días trabajamos para terminar con las patotas y mafias que traban a la Argentina y hacen que sea un país difícil".

Celebró que "se les va achicando el espacio" por el cansancio que tiene gran parte de la sociedad con su accionar. "Cerca de las elecciones, van a moderar estas conductas no porque no crean, sino porque no les conviene", pronosticó en la entrevista con Joaquín Morales Solá. Bullrich también destacó el hecho de que la CGT diga que no apoya a un candidato. "Es histórico en la Argentina y es algo bueno, un avance", definió.

Además, la ministra habló sobre el video que se manipuló y circuló en redes sociales en el que intentaron hacerla parecer borracha, y dijo que fue una estrategia para ponerla "en un lugar ridículo" y para "bajarle prestigio al Gobierno". De todos modos, se alegró de que haya sido al inicio de la campaña porque se reaccionó rápidamente para demostrar que era falso y destacó como positivo que hayan aparecido nuevas herramientas que hacen "que no sea tan fácil generar fake news o deep fakes".

En esta misma línea, cuestionó la violencia que se expone en la campaña y se refirió al "atentado" que sufrió Gustavo Hein, candidato del oficialismo en Entre Ríos. Tal como narró, quienes incendiaron su casa fueron "personas ultra-K". Sumado a esto, contó que muchas veces les dicen que no van a terminar el mandato porque los van "a voltear" antes.

Finalmente, al hablar sobre la decisión del Gobierno de declarar a Hezbollah como grupo terrorista, explicó que "esto significa que se les congela cualquier tipo de bien a las personas vinculadas a la organizaciones y que tendrán prohibida la entrada al país". "Esta organización va a quedar condenada en la Argentina como grupo terrorista", resumió.

Según dijo en el programa de TN, esto se repetirá para todos "aquellos que hayan tenido acciones terroristas en el país y que haya pruebas suficientes" que lo demuestren. Y agregó: "Muchas veces, en la Triple Frontera está mezclado el narcotráfico y el terrorismo".

Bullrich destacó que este año el duelo se hará de tal forma que no será solo la comunidad judía la que recuerde el atentado sino que esto se vivirá en todo el país "con más profundidad" que años anteriores.

"Desde el primer momento se supo que era una organización terrorista la que lo había llevado adelante. En vez de ir al hueso de la situación, se comenzó a analizar quiénes eran los cómplices internos", criticó.