Patricia Bullrich salió a aclarar el martes por la noche qué quiso decir en una entrevista con LN+ con “ojalá explote antes del 19″. Sus declaraciones desataron la polémica y recibió fuertes críticas tanto de periodistas como del oficialismo. Sin embargo, la excandidata a presidenta explicó que no hacía referencia a la economía, sino a que explote la “mentira de Sergio Massa” en cuanto a sus responsabilidades como ministro de Economía. “Quiere meter la realidad debajo de la alfombra, pero no le alcanza y la mete en un pozo”, criticó.

La presidenta de Pro apuntó sus críticas contra Massa y sostuvo que el candidato a presidente “mintió” en sus declaraciones del lunes por la tarde y lo culpó por el faltante de combustible. “No sabe leer ni escuchar. Yo lo dije claro. Metió todo bajo la alfombra y mintió. Dijo que Milei y yo íbamos a llevar el boleto a $1100, que les íbamos a sacar los derechos a la gente y lo hizo con un objetivo: que esa mentira que estaba diciendo se mantuviese en el tiempo, pero con la crisis de la nafta la mentira explota en la cara de todos los argentinos”.

En ese sentido, la exministra de Seguridad dijo que el funcionario nacional lo único que hace es “tirar para adelante una crisis que cada vez se profundiza más”. “ ¿Qué explotó? La mentira ”, pronunció y agregó: “Yo fui clara. Explotó la mentira con la nafta. Él la quería hacer estirar hasta el 19 de noviembre”.

Tras ello, analizó que Massa se presenta como un “candidato norteamericano” por su tono en el que finge tranquilidad. Así, lo calificó de “impostor” y se preguntó: “¿Alguien cree que yo quiero que a la gente le explote en el bolsillo la economía? Lo que explotó es la mentira de Massa. Lo de la nafta es tan clarito, que se desespera y aprieta a las petroleras porque todo lo que dijo que iba a pasar con él, todo gratis, no pasa y de golpe falta la nafta”.

Patricia Bullrich, presidenta de pro

En la misma línea, la referente de Pro siguió con sus embates contra el exintendente de Tigre. “Dice que va a cuidar a la gente, pero no hay nafta, tenemos una inflación de 300% acumulada con las importaciones que no se están pagando, con distintos tipos de dólares y con falta de insumos. Está explotada la Argentina. Él llevó la inflación al 138% nominal y 300 real. Él paró la economía no dejando importar lo que se necesita. Él genero esta mentira de una economía en la que le dice a la gente que no pague nada… pero la gente lo está pagando”.

Después, volvió a marcar su posición tras la derrota en las elecciones y renovó su apoyo al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. “Con grandeza apoyamos la que fórmula que salió primero. La mayoría de la gente nos va a seguir a nosotros, porque la mayoría de los votos de Juntos por el Cambio quiere un cambio y no la continuidad de un kirchnerismo-massismo corrupto”.

Sin embargo, reconoció que “fue una campaña con encontronazos”, donde “hubo que sanar las heridas”, pero insistió en que “el país está primero y hay que arreglarlo”. “Adelante Milei. Le tocó a él”, sentenció.

Caso Chocolate

Por otro lado, fue consultado sobre el caso Chocolate tras conocerse que imputaron a un concejal del partido de Sergio Massa que fue en la lista de Julio Alak en La Plata. “Es una red de corrupción que se extiende a todo el kirchnerismo, massimo de la provincia de Buenos Aires”, consideró Bullrich. “Es un sistema de recaudación clandestina utilizando el trabajo de la gente”, aseveró.

Patricia Bullrich, Sergio Massa y Javier Milei en el debate presidencial de octubre AGUSTIN MARCARIAN - POOL

En esa línea, calificó a Massa de “corrupto” y le endilgó responsabilidad en el caso como la “corona” a donde termina el dinero. “La decadencia aumenta, y la corrupción se extiende como una mancha de aceite en muchísimos lugares. Si algo es fundamental, es cortar con el uso del Estado para todos estos personajes, uno de los cuales es candidato a presidente”.

“La mayoría de la gente que esta ahí trabaja con él”, exclamó la exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri. “ Si los que trabajan con él reciben la plata... ¿La plata no va a la corona? ”, se preguntó de manera irónica sobre el concejal Facundo Albini, apoderado del Frente Renovador, y su padre, Claudio Albini.

“A mi me duele que no se vote en contra de la corrupción, en el sentido de que hay corrupción y puede haber voto en contra. Pero no. Es terrible. El famoso dicho: la gente que se quema con leche, ve una vaca y llora. Pero acá ven que está la vaca, saben que se quemaron con leche y siguen votando lo mismo”, analizó.

Por último, Bullrich planteó: “Hay una realidad en la que existe la necesidad de trabajar fuertemente sobre cuáles son los valores que priman en la sociedad. Es una tarea a realizar. Genera mucha impotencia republicana”.

