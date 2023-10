escuchar

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, habló sobre el pacto con Javier Milei y ofreció un pronóstico sobre lo que sucederá si en el balotaje del 19 de noviembre se impone el ministro de Economía sobre el candidato de La Libertad Avanza (LLA). ”Si gana Massa, se quedan 30 años, Formosa va a ser un poroto”, dijo en alusión a la provincia gobernada por Gildo Insfrán.

“Cuando, lamentablemente nosotros no entramos al balotaje, esa noche me quedé pensando y pensé que no quería vivir 30 años mas de un partido único que se coma todo un país destruido... Si gana Massa, se quedan 30 años, Formosa va a ser un poroto, se terminan las posibilidades, la impunidad va a quedar impune”, sostuvo durante una entrevista en LN+.

Pese a las fuertes acusaciones que recibió de parte del dirigente de LLA, la exministra de Seguridad aseguró que decidió “perdonar lo individual y pensar en la cuestión de fondo” para avanzar hacia “un cambio” más allá de haber quedado afuera de la carrera electoral en los comicios del 22 de octubre. En ese sentido, recordó que hace dos años había existido un intento de acercamiento entre JxC y el espacio liderado por el diputado, pero que en aquel momento hubo resistencia desde la fuerza que ella integra.

“Tuvimos una gran oposición interna. Yo entré a una reunión donde querían decir ´Nunca Milei´, incluso hubo un comunicado”, señaló, aunque remarcó que ella siempre quiso porque “la división de la oposición te lleva siempre a una derrota, es el ABC de la necesidad”.

Si bien esa situación - según deslizó- dejó expuestas las diferencias entre los distintos sectores que componen la coalición opositora, no fue suficiente para generar una ruptura. “Ganamos las elecciones de 2021 pero no quisimos romper Juntos por el Cambio porque era una herramienta importante”, dijo e insistió en que “hace mucho tiempo existen dos miradas muy distintas de cómo ver el país”

“La mirada que ganó fue la nuestra porque fue la que ganó las PASO. Una mirada con un Estado razonable, con empresas privadas, más una mirada valiente contra lo que son las mafias que vienen gobernando,”, destacó.

