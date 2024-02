escuchar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deslizó este jueves en LN+ que “se viene un nuevo rediseño político” en el Gobierno que incluya a Pro como una parte incorporada al Ejecutivo que dirige Javier Milei “¿No le haría falta un rediseño político para incorporar a una nueva conformación política a los sectores de Pro y La Libertad Avanza (LLA) para hacer algo mucho mas homogéneo y fuerte?”, preguntó el periodista Pablo Rossi. “Eso se viene porque la idea es la que tiene que regir, no las estructuras políticas. La idea como es muy similar y estamos caminando juntos”, respondió Bullrich.

“No me quiero apurar”, dijo la ministra a continuación. “Es un tema a debatir”, acotó para intentar bajar el tono, pero remarcó: “Yo empujo para ese lado sin duda. Para que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre de nuevo. No podemos darnos el lujo de que otra vez el cambio se frustre por los intereses que te traban ese cambio”.

La excandidata a presidenta del ya extinto Juntos por el Cambio, según la propia Bullrich, sostuvo que “hay muchísimos nombramientos que faltan”. “Hubo mucho tiempo en el que se trabajó sobre la ley y quizás se puso la prioridad ahí, pero creo que hay una conciencia clara de que es necesario avanzar territorialmente sobre todos aquellos espacios que están dominados por gente que no sólo es contraria, sino que desde las mismas instituciones hablan contra el Gobierno e intentan destruir al Gobierno desde adentro”, acusó la titular de la cartera de Seguridad.

“¿Todavía hay ñoquis de La Cámpora?”, preguntó el periodista Esteban Trebucq. “Por supuesto”, contestó Bullrich, quien también apuntó contra Daniel Scioli, reciente secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, bajo el paraguas del ministro del Interior, Guillermo Francos.

“Pienso que es importante que toda la gente que esté en el Gobierno, sobre todo por la lucha que hay que dar, esté alineada con el Gobierno. No sé si Scioli está alineado. Hace muchos años que viene practicando una idea muy diferente”, criticó Bullrich.

Luego, continuó: “Toda su gente es la que el otro día se levantó a festejar que se hubiera votado en contra de la ley [ómnibus]. Entonces, ¿qué es? ¿un premio personal? ¿Es un amigo? El Gobierno hoy tiene que alinearse políticamente. Esto no es un tema de amigos. Es un tema de que toda la gente tiene que defender una causa y jugarse por la causa”.

Votación de la ley ómnibus

Ante la pregunta referida a si los funcionarios del Gobierno que vienen del Partido Justicialista (PJ) cordobés deben ser echados por la votación contraria de los legisladores de ese espacio en algunos artículos de la ley ómnibus, Bullrich dijo que deben tomar una decisión respecto a “con quién están”.

“Los funcionarios que responden al gobernador de Córdoba o que son parte del proyecto de Córdoba, si están con el Gobierno tienen que estar con el gobierno. Si no, tiene que estar al lado del gobernador de Córdoba. No pueden ser oposición y oficialismo al mismo tiempo”, subrayó Bullrich en referencia a figuras como el titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, quien está casado con Alejandra Torres, legisladora cordobesa alineada con el gobierno provincial que votó en contra en algunos artículos de la ley en su tratamiento en particular. Milei reposteó un mensaje en X en el que se afirmaba que Giordano “debería ser echado inmediatamente”.

“[Martín] Llaryora [gobernador de Córdoba] no es un enemigo”, dijo Bullrich, pero remarcó que “es una persona que se comprometió a votar determinados cambios y no los votó”. “Carolina Píparo votó en contra de un artículo... Hay que alinear a la gente”, expresó.

Situación interna en Pro

“Nosotros nos alineamos. Yo tuve reuniones con Pro, les conté todo, hablé con todos, además del trabajo enorme de Cristian Ritondo y de todos los diputados de Pro. Todos, del primero al último, votaron a favor [de la ley ómnibus] porque votamos un cambio. Le dijimos a la gente que vote a Milei y estamos comprometidos con toda la gente que nos votó”, dijo la ministra y criticó a quienes no hicieron lo mismo: “Vos te comprometés, pero después sos un libre pensador que hacés voltear una ley y que ponés en riesgo al país. No es así”.

“La presidencia de Pro está en debate”, sostuvo Bullrich, quien mantiene una disputa por su propia sucesión, ya que todavía es presidenta del partido. Veinte presidentes provinciales de Pro pidieron la semana pasada que el expresidente y fundador de Pro, Mauricio Macri, sea quien lidere el partido.

“A mi me parece que hay que discutirlo entre todos”, se diferenció la ministra de Seguridad del actual gobierno y también de los cuatro años del Ejecutivo de Macri. “Yo estoy en el Gobierno y eso me da demasiada responsabilidad como para poder ocupar otro lugar. Lo primero que hay que discutir es donde está Pro”, expresó.

Bullrich, por último, afirmó que le mandó un mensaje a Macri por su cumpleaños número 65, que es este jueves. “No me respondió, pero me imagino que habrá recibido 800 millones de mensajes, ya me lo va a responder”, dijo ante la pregunta de los periodista en el piso.

LA NACION