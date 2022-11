Patricia Bullrich volvió a cargar contra Rodríguez Larreta: “Si hay un debate que discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar”

escuchar

Un día después de conocerse el “te rompo la cara” que Patricia Bullrich le dijo al jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel, la presidenta de Pro continuó en la encendida interna con Horacio Rodríguez Larreta.

La exministra de Seguridad acusó hoy al Gobierno de la Ciudad de llevar a cabo “operaciones” en las redes y en los medios de comunicación luego de la discusión que existió por las vallas dispuestas frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En ese sentido, advirtió que “si hay un debate que Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar”.

Además, Bullrich pidió que haya “reglas claras y transparentes” en la puja por las candidaturas y que “la cancha no se incline” a favor de quien ostenta el poder y quien no.

Consultada en Radio Rivadavia sobre el trasfondo del cortocircuito que derivó en la amenaza al jefe de Gabinete porteño, Bullrich explicó que desde la administración porteña “hay prácticas políticas que no van” con su cultura política. Y profundizó: “Nosotros tuvimos en este caso un debate sobre qué había que hacer con lo que sucedió con Cristina, si vallas si o no y ese debate yo lo di abiertamente y lo hablé con la gente de la Ciudad y les dije lo que pensaba, pero luego empezó una batería de operaciones en las redes y en todos lados”.

Sobre ello, especuló con que hay “formas o sistemas” que usa la Ciudad “todo el tiempo” que para ella “no son los adecuados” en una campaña. “Si debato con Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras personas a salir a decir cualquier cosa”, dijo la exministra de Mauricio Macri.

Tras ello, se le preguntó si consideraba que el Gobierno porteño la intenta “apartar” de la candidatura a lo que respondió: “No me van a correr”. Y agregó que “el Pro tiene que ser un partido transparente en el que se usen los recursos de manera legal y que no haya operaciones de prensa”.

Ante sus afirmaciones, se le consultó si denunciaba que Horacio Larreta utiliza los recursos de la Ciudad para la campaña electoral, pero evitó la pregunta y en su lugar le pidió al jefe de Gobierno que debata con ella y no mande a “soldaditos” en su lugar: “Si hay un debate que Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar, que discuta conmigo”. Y además sentenció: “No quiero más hipocresías, que me digan una cosa públicamente y que por atrás me digan otra o que usen las redes y los medios y que te tiren gente a decirte cualquier cosa”.

No obstante, llamó a debatir a Larreta si es que existe una discusión entre ellos. “Bueno, a ver, Horacio ¿Hay una discusión entre él y yo? Entonces tengamosla clara, de frente, concreta y punto”, dijo y aclaró que no está dolida por lo que ocurrió, pero que su postura fue siempre ir de frente y aclarar las cosas.

En otro tramo de la entrevista, arremetió contra Felipe Miguel por ser el “victimario” y ahora “victimizarse”. “Que ahora salga este muchacho a querer victimizarse, cuando dijo que yo era una persona que le hacía el ‘juego al kirchnerismo’ [...] un victimario no puede salir a decir que es víctima porque yo lo agarré y le dije que nunca más me haga esto”, señaló con énfasis la presidenta de Pro.

Cerca del final, enfatizó la necesidad de tener “reglas, y que sean parejas” en la carrera por las candidaturas para “que la cancha no se incline porque uno tiene el gobierno y el otro no lo tiene”.

Por otro lado, comentó que no ve a Mauricio Macri candidateandose, y que si él se postulara ella no puede “dejar el compromiso” que hizo con la sociedad. “Creo que Macri tiene que sobrevolar la construcción de una fuerza política que ha crecido mucho y tiene muchos dirigentes. Ha sido nuestro presidente y tiene que trabajar para que a la fuerza le vaya cada vez mejor”, indicó.

Por último, fue consultada por los dichos de la refente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que dijo que la interna de Juntos por el Cambio le parecían “discusiones entre distintos artistas, o chicas de cabaret”. Bullrich sentenció: “Ella tiene que hacer lo que siente que tiene que hacer. No quiero responder porque me parece que es una caracterización personal que ella hace. Yo sé lo que soy y cuál es mi condición femenina y la conozco bien”.

