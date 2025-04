Paulino Rodrigues respondió a descalificaciones de Javier Milei: “Si busca kukas, en el gabinete algunos tiene”

El periodista Paulino Rodrigues realizó este lunes un descargo televisivo producto del ataque del presidente Javier Milei hacia su persona -y otros colegas- por sus dichos sobre el horario de llegada del Presidente a Roma, ciudad a la que viajó para asistir al funeral del papa Francisco. El jefe de Estado, que a diferencia de otros mandatarios despidió al Bergoglio a cajón cerrado, acusó al conductor de LN+ de estar “empecinado en ensuciar”, lo bautizó con el apodo de “Pautino” y calificó como “el peor de los kukas (kirchneristas)”.

Sobre el final de El Noticiero de LN+, Rodrigues expresó: “Quiero hacer un impasse a esta hora de la tarde a propósito de lo que ocurrió el día viernes. Ese día ocurrió este diálogo con Débora Plager”. A continuación, se transmitió un fragmento del pase entre ambos conductores, donde el periodista dice: “Milei llegó tarde [a Roma]. Fue una decisión. Llegó tarde. Se sabía. El avión hizo escala en Canarias. Y la verdad es que es raro ver todos de otros mandatarios como Lula da Silva, [Emmanuel] Macron y otros, y que no estuviera al lado del féretro del papa Francisco la comitiva argentina. Son imágenes que contrastan con lo que uno hubiera imaginado”.

Las palabras de Rodrigues resultaron en críticas por parte del mandatario argentino, a las que el conductor dio respuesta tres días después. “El Presidente estaba en todo su derecho a ir solo al velorio del Papa. Lo que hubiéramos deseado es que, ya que su llegada a Roma fue casi en simultáneo al cierre del cajón en el que se encontraba Bergoglio, es que Milei estuviera allí, que es lo que hicieron otros exponentes de la política internacional. Ellos también estaban invitados para el sábado pero fueron antes a darle un último adiós”.

“Es el presidente del país donde surgió el papa Francisco. De haberlo hecho, tendría un significado mayor si se tiene en cuenta lo que le había ocurrido al Presidente en cuerpo y alma, al reconocer que había tomado magnitud y dimensión de la importancia de Francisco. Incluso contó después que le había pedido disculpas al Papa, a lo que Bergoglio le respondió que eran ‘cosas de la juventud’”, insistió a continuación.

“La imagen que se ve luego del Presidente el sábado es la imagen del funeral. Es muy importante. Es a lo que el Vaticano invitó a Milei y su comitiva. Pero lo pudieron ver solo a cajón cerrado. En general, uno cuando va a un velorio de un ser querido, va cuando el cajón está abierto para dar el último adiós, quedarse con el último recuerdo. Después del velorio, espera y acompaña el cortejo fúnebre”, opinó en ese sentido.

Y se refirió a sus declaraciones del pasado viernes: “Yo expresé lo que creo que es parte de un sentimiento de millones de argentinos de una comunidad altamente católica de la Argentina, que hubiera esperado que el Presidente, sin urgencias y sin apremios, estuviera un poco antes y comparta este ritual. Nada más. Los hechos es que a este momento no llegó. Eso es lo que intentamos decir, no que había incumplido una ley o un mandato. No le estamos imputando un delito. Decimos esto sin ningún tipo de animosidad”.

El presidente Javier Milei (2d), durante el funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano ALBERTO PIZZOLI - AFP

Más adelante, puso bajo la lupa los embates de Milei. “Dice que soy el peor de los kukas, ya que me expreso como un kuka pero en LN+. No sé qué significa el peor de los kukas, pero si busca kukas en el Gabinete algunos tiene. Después habló en Radio Mitre y ayer [por el domingo] escribió un tuit, ya más general. Creo que es un poco el clima en el que el Presidente encara el terreno electoral. Es válido, es legítimo. Habla de los periodistas en general, sobre la profesión. Dice que el periodismo político se ha convertido en ciencia ficción, en chimento”.

“Probablemente sea una estrategia. Y no está mal. Hasta acá, el Presidente ha sido altamente exitoso en su estrategia. Y es probable que continúe. Ahora, que quede claro algo: que el Gobierno tenga ideas más lejanas a las mías no hace que yo me aparte al ejercicio de la profesión y el periodismo. Nosotros tenemos en general más preguntas que respuestas. El ejercicio del periodista requiere cierta equidistancia con el poder. No hay agresividad desde ningún punto de vista en quien les habla. Ha sido un culto a la rigurosidad el que he establecido a lo largo y ancho de mi carrera. En ese caso, reconocimos el error. Pero animosidad...“, remarcó.

“El compromiso siempre es con la información, la rigurosidad y el análisis, equivocado o no. El Vaticano dio a conocer ayer algo que me pareció muy lindo para compartir en este clima en el que transitamos, que viene bien para recoger un poco de aquella enseñanza: ‘Una cosa muy importante en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando la persona te habla, espera a que termine para escucharlo bien. Y luego, si te escucho, puedo decir algo. Pero escuchar es importante. Fijate bien en las personas que no escuchan, a la mitad tienen una explicación y responden. Y eso no ayuda a la paz. Escucha, escucha mucho’”, reflexionó el conductor de LN+.

El presidente Javier Milei (2d), durante el funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano Vatican Media - EFE

Y concluyó: “Es interesante el arte de escuchar. La cultura democrática requiere de ese ejercicio. Escuchar al otro, al que piensa distinto, no obturar debates, enriquecernos en ellos. La idea de construir una idea superadora, una síntesis a ideas complementarias es definitivamente lo que enriquece siempre y, en todos los casos, la democracia, que también tiene entre sus eslabones la libertad de expresión. A mí me preocupa la idea de invalidar al otro, que está bastante presente en el sistema político argentino. Sería bueno recoger el guante, tomar nota y en todos los casos ejercer la función con el máximo respeto sin dejar de decir lo que sentimos, lo que vivenciamos y lo que creemos. Al velatorio no fue, fue al funeral. Y está muy bien. Fue una presencia muy importante. Fue central. Me hubiera gustado que estuviera en el velatorio. Fue lo único que expresamos”.