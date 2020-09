Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado y abogada de confianza de Cristina Kirchner, sumó presión sobre los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, contra quienes hoy avanzará el Senado

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, abogada de confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, sumó más presión sobre los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuyos pliegos serán hoy rechazados por el oficialismo en el Senado.

"Sin el acuerdo del Senado, Bruglia y Bertuzzi tienen que volver a los lugares que ocupaban", dijo Peñafort en radio El Destape. "Si no dejan los cargos y no se van de Comodoro Py están haciendo usurpación de cargo y están abandonando su cargo original. No creo que Bruglia y Bertuzzi usurpen el cargo, se pondrían en situación de remoción", agregó.

Además, la dirigente kirchnerista se refirió a la decisión de la Corte, que postergó una definición sobre el planteo que hicieron los jueces, para que el tribunal se expida antes de que sus casos fueran tratados hoy en el Senado. "La Corte le dijo a Bruglia y Bertuzzi 'téngase presente'. Es como clavarle el visto", dijo Peñafort.

Los magistrados recurrieron a la Corte mediante un per saltum para evitar que el kirchnerismo los remueva de sus actuales cargos en la Cámara Federal, a los que llegaron por traslado durante la gestión de Mauricio Macri. Hubo un tercer juez, Germán Castelli, que imitó sus pasos y también recurrió al máximo tribunal para evitar ser removido del cargo en el Senado. Los tres jueces tiene un denominador común: investigaron a Cristina Kirchner en causas vinculadas a la corrupción durante su gestión como presidenta.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi intentaron, hasta ahora sin éxito, que la Corte Suprema frenara el proceso impulsado por el kirchnerismo para sacarlos de la Cámara Federal Fuente: Archivo

Ante el avance del Senado en su contra, Bruglia y Bertuzzi le pidieron anteanoche a la Corte se interviniera de forma "inmediata" en sus casos. Ese pedido fue rechazado por el alto tribunal. Quedan abiertos todavía en la Corte el camino del per saltum -con pocas posibilidades de éxito para los camaristas- y el recurso extraordinario, que tiene plazos más largos.

"Era raro un per saltum a la Corte por algo de 2 o 3 personas", indicó Peñafort. Cuestionó, sobre todo, la situación de Bertuzzi. "El traslado de Bertuzzi fue uno de los más escandalosos porque la Cámara Federal no lo quiso recibir y el macrismo tuvo que hacer una triquiñuela con Casación", opinó Peñafort, y cuestionó: "A cambio del traslado a Bertuzzi le pidieron la condena a (Amado) Boudou".

Esta tarde, el Senado votará el dictamen que no les da acuerdo a ninguno de los tres. Después, dijo Peñafort, la Cámara alta "le avisa al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura" para que siga adelante el trámite para correr a los jueces de los cargos a los que llegaron por traslado.

