Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi apuestan a que la Corte Suprema tome el per saltum y frene el trámite que avanza en el Senado, promovido por el kirchnerismo, para sacarlos de la Cámara Federal

Los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi pidieron hoy a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que suspenda el trámite del recurso de apelación promovido por ellos hasta tanto la Corte Suprema resuelva el per saltum que presentaron, en paralelo, para que el máximo tribunal frene el proceso de revisión de sus traslados, que avanza en el Senado.

Bruglia y Bertuzzi saben que corren una carrera contra reloj y apuestan a que la Corte tome su caso de inmediato. Por eso, quieren evitar que un eventual fallo de la Cámara les complique el escenario.

El kirchnerismo busca remover a los dos jueces de la Cámara Federal, tribunal al que llegaron por traslado durante el gobierno de Mauricio Macri. Para eso, el oficialismo impulsó desde el Consejo de la Magistratura un proceso de revisión de sus nombramientos: sostuvo que sus designaciones en la Cámara Federal estaban "incompletas" y que solo podrían quedarse allí si el Senado les daba un nuevo acuerdo que los habilitara para esos cargos que hoy ocupan. La oposición denunció que era una venganza contra los dos camaristas porque habían fallado contra el kirchnerismo y un intento de colonizar los tribunales, y Bruglia y Bertuzzi recurrieron a la Justicia para frenar el proceso en su contra.

Hace diez días, la jueza María Alejandra Biotti rechazó el amparo con el que los camaristas pretendieron evitar el avance del Senado. Contra ese fallo, ellos presentaron dos recursos: una apelación ante la Cámara y el per saltum, en la Corte.

"A efectos de no frustrar la urgente intervención de la Corte Suprema por la vía excepcional del recurso extraordinario por salto de instancia, solicitamos a V.E. [la Cámara] que suspenda el trámite de nuestra apelación a la espera de que la Corte Suprema se expida respecto de la admisibilidad formal de nuestra presentación directa", dijeron en su presentación de hoy. Los camaristas argumentaron que la "urgencia del caso" lo ameritaba y alegaron que, seguir los trámites normales en la Cámara, alargaría el camino a la Corte vía recurso extraordinario y generaría una demora que tornaría "inoficioso todo pronunciamiento del Alto Tribunal", dada la "celeridad" con la que han a actuado el Poder Ejecutivo y el Senado en su trámite para revisar los traslados de Bruglia y Bertuzzi.

En la Corte

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia analiza el per saltum. El hecho de que no lo rechazara de inmediato alentó esperanzas en los camaristas. Pero si no lo trata esta semana, ellos corren el riesgo de que el trámite en el Senado avance de todos modos. En la Corte analizaban dos opciones: aguardar a que la Cámara alta avance y les deniegue el acuerdo, para intervenir cuando el perjuicio ya se hubiera concretado o poner el asunto sobre la mesa en el acuerdo de esta semana. Aún no hay una definición, informaron fuentes judiciales. En el último acuerdo, secretarios que trabajaron en el caso ofrecieron a los jueces de la Corte opciones de soluciones técnicas para el recurso de per saltum: ya sea para admitirlo o para rechazarlo.

El juez Germán Castelli le informó formalmente a Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, que no concurrirá a la audiencia de este viernes Fuente: LA NACION

Otro de los jueces cuyo traslado cuestiona el kirchenrismo es Germán Castelli, que ayer le informó formalmente a la presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, Anabel Fernández Sagasti, que no asistirá el viernes próximo a la audiencia a la que fue citado, paso previo a que el Senado decida si le da acuerdo para el cargo que hoy ocupa. Según él, ese nuevo acuerdo no es necesario. La semana pasada, en diálogo con LA NACION, Castelli había adelantado que no iría a la audiencia porque la considera "ilegal". Además, calificó el trámite del Senado de "tropelía constitucional", ratificó que llevó su caso a las Naciones Unidas y dijo que, de ser necesario, él también recurrirá a la Corte Suprema.