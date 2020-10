Los festejos del Día de la Lealtad serán virtuales, a través de la plataforma Virtual Mov, propiedad del productor Javier Grosman, organizador de los actos del Bicentenario Crédito: Instituto Patria

El Día de la Lealtad peronista, que se celebrará de manera virtual por orden del presidente Alberto Fernández, se canalizará a través de una plataforma diseñada por el productor Javier Grosman, extitular de la Unidad del Bicentenario y mentor de los épicos actos de los gobiernos de Cristina Kirchner.

El 17 de Octubre llega con una carga simbólica en torno a la unidad este año, en medio de la crisis económica, la pandemia y las internas en el Frente de Todos. Se espera que ese día Alberto Fernández acepte la presidencia del PJ que le ofreció la semana pasada el actual titular del partido, José Luis Gioja.

Los organizadores, una mesa integrada por representantes del Gobierno, el PJ y la CGT, descartaron usar para esa fecha Zoom o Meet, porque no permiten una conexión masiva. Y buscaban algo más llamativo que YouTube, utilizado para transmitir todos los actos de Presidencia en el aislamiento.

En cambio, eligieron la plataforma de Grosman, VirtualMov, que brinda las mismas posibilidades pero en una interfaz nueva, con capacidad para admitir millones de usuarios que, en lugar de cifras, se transforman en "avatares" que pueden interactuar entre sí y ser representados en un gráfico de la Plaza de Mayo, como si estuvieran "presentes" frente a la Casa de Gobierno.

Los actos del Bicentenario, diseñados por Grosman Fuente: Archivo

El acto será encabezado por el Presidente desde el salón Felipe Vallese de la sede de la CGT, con la presencia de dirigentes de la central obrera, gobernadores e intendentes, y transmitido en vivo a través de la herramienta de Grosman. La presencia de Cristina Kirchner, virtual o presencial, aún es una incógnita. "Esto se armó para mostrar unidad y sería clave que la pareja presidencial estuviera al frente", opinó un funcionario de la Casa Rosada que participó en las reuniones organizativas junto a la CGT.

Detrás de la movilización virtual del 17 de octubre, admitieron fuentes del oficialismo a LA NACION, se libra la competencia desatada desde 2015 contra el Pro por el uso de las herramientas digitales en la comunicación política. Hace años que el peronismo invierte tiempo y recursos en aggiornarse a las innovaciones tecnológicas con fines proselitistas y el emblemático festejo de semana próxima será una demostración de fuerza en ese terreno.

Gatos pardos y discusiones inéditas

Si bien todos los sectores del Frente de Todos acataron la decisión de movilizarse virtualmente a través de la plataforma, algunos lamentan no poder marchar. No solo por la presión de las bases, que hace meses, ante los "banderazos" de la oposición, vienen pidiendo salir a la calle. También porque se quedarán sin posibilidad de comparar fuerzas. "Con esta modalidad no se pueden medir las costillas. En la virtualidad todos los gatos son pardos", ilustró un dirigente social afín al Gobierno.

La virtualidad no evitó las típicas disputas sobre quiénes serán los oradores y en qué orden tomarán la palabra. Pero con la nueva modalidad, surgieron discusiones inéditas. Una de ellas relacionada con los detalles de la visualización del evento. Se barajaba que los militantes queden registrados según el color de su agrupación, pero en los partidos con menor presencia digital resisten esta posibilidad por temor a que su verdadero peso no se vea reflejado en las pantallas.

Javier Grosman, en el Instituto Patria Crédito: Instituto Patria

Se tratará de un evento de características nuevas para el peronismo y el sindicalismo, y entre algunos dirigentes hay escozor ante eventuales fallas técnicas. "Si hay algo que no puede pasar en esta marcha es que haya una deficiencia", dijo el dirigente de un movimiento social afín al Gobierno en alusión al delicado contexto.

Según expertos consultados por LA NACION, las posibilidades de un hackeo o de que haya una falla técnica son prácticamente nulas. Desarrollada en la Argentina, la web tiene base en importantes servidores del extranjero y promete la conexión de millones de usuarios al mismo tiempo. Para ingresar no exige logueo con datos ni cuentas, sino una verificación anti-robots ("captcha") para evitar el ingreso de bots -cuentas automáticas-, aunque es susceptible a los "trolls" -cuentas anónimas-.

La vuelta de Grosman

Grosman, creador de Tecnópolis y quien organizó el funeral de Néstor Kirchner y los actos por el Bicentenario durante el kirchnerismo, se alejó de los eventos de la arena política en 2015. Ahora volvió para participar de varias reuniones con funcionarios del gobierno nacional, del PJ y los movimientos sociales, en las que brindó detalles sobre VirtualMov.

Grosman fue el artífice de los festejados actos de los gobiernos de Cristina Kirchner Fuente: Archivo

Quien acercó la idea al Gobierno fue el subsecretario de Medios Públicos, Claudio Martínez, amigo personal de Grosman. El productor es un hombre valorado en el peronismo por su trayectoria y su afinidad ideológica y su nombre fue música para los oídos de los principales involucrados en este Día de la Lealtad: el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien lo conoce de cerca. También es valorado por el jefe de la CGT, Héctor Daer; y el titular del PJ nacional, José Luis Gioja, quienes admitieron sus limitaciones técnicas en términos de movilizaciones de este tipo y dieron el visto bueno a la propuesta.

Grosman prestará su herramienta para el 17 de octubre de manera gratuita, y él no tendrá participación directa en la definición de los detalles, afirman en el peronismo. La administración de la página, ese día, estará en manos de los organizadores de la CGT y el Gobierno.

Presencial vs. virtual

La CGT, los movimientos sociales y el kirchnerismo eran los más interesados en que la marcha del 17 de Octubre fuera presencial, en especial para mostrar fuerza en la calle ante la oposición, pero el Presidente les bajó el pulgar la semana pasada. El motivo principal, esgrimido públicamente, fue el riesgo de contagio de coronavirus. El Gobierno buscó mantener la coherencia, puertas adentro y afuera, con los mensajes del Presidente a favor del aislamiento.

Pero al mismo tiempo se buscó evitar que una manifestación presencial importante fuera analizada como una reacción ante los banderazos opositores, a los que el Gobierno intenta restar importancia. Y, según reveló una fuente oficial, también se intentó bajar el tono de una masiva "vuelta a las calles" en el Día de la Lealtad, con el fin de prevenir lecturas sobre grietas internas en relación al homenaje que planea el kirchnerismo duro para el décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre.

El domingo, el Presidente dijo en una entrevista publicada por el portal El cohete a la Luna: "El acto del 17 es de todos nosotros, es la recordación de una fecha muy importante para el peronismo y para los movimientos populares. Si alguien está pensando hacer un acto para que yo tome distancia de Cristina, se equivoca, porque no lo voy a hacer. Lo que más necesitamos es estar unidos".

En ese sentido, las agrupaciones del oficialismo lanzaron en los últimos días, a través de las redes sociales, una campaña para advertir a los rebeldes que cualquier presencia en las calles estará mal vista. "Yo no marcho el 17", era la consigna para evitar que "peronistas silvestres", como los llamó un dirigente del kirchnerismo, salgan a la calle.

