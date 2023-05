Pese a la demostración de fuerza del kirchnerismo, Scioli y Rossi desafían a ir a unas PASO

escuchar

El kirchnerismo hizo ayer en la Plaza de Mayo una demostración de fuerza en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner buscó ratificar la centralidad de sus decisiones dentro del Frente de Todos. Sin embargo, los dos únicos candidatos que no están bajo su paraguas, volvieron a desafiar a ir a competir a unas PASO y no designar un candidato a dedo. Se trata de Daniel Scioli y de Agustín Rossi.

El embajador en Brasil, que no estuvo ayer presente en el acto, dijo en declaraciones a radio Perfil: “A mí no me baja nadie” , en clara referencia a su postulación y a su decisión de competir de cualquier modo. Scioli se mueve más cerca del presidente Alberto Fernández, aunque también mantuvo encuentros con referentes de La Cámpora, como cuando fue a visitar a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

“Mi decisión está tomada. Yo decidí ser candidato a Presidente y que la gente decida. Mi (pre)candidatura no es contra nadie ni para enfrentar a nadie”, señaló Scioli. “Es una decisión que yo tengo tomada no en contra de nadie sino a favor de la Argentina porque estoy convencido de las ideas que tengo para el país. La Argentina necesita un consenso, un diálogo maduro y las PASO nos pueden ayudar a ordenar las candidaturas”, expresó.

Con respecto a la posible precandidatura del ministro de Economía, Sergio Massa, el exgobernador bonaerense sostuvo que “es una decisión de cada uno”. Y agregó: “Ojalá haya la mayor cantidad posible de candidatos no solo en el Frente de Todos sino también en los otros espacios”.

El jefe de Gabinete, por su parte, ratificó que el próximo lunes lanzará su precandidatura presidencial y afirmó que el Frente de Todos está “más cerca de ir” a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que “lograr una lista de consenso”

“ Este lunes hago la comunicación formal de mi precandidatura a presidente, que es algo que vengo analizando desde que el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de no presentarse a buscar la reelección?, afirmó Rossi en declaraciones a la radio Futurock, y consideró que el discurso de Cristina Kirchner ayer en Plaza de Mayo de ayer “no cambió nada” en el panorama del Frente de Todos.

Cristina Kirchner y su nieto en el acto del 25 de mayo Rodrigo Néspolo

Rossi, que estuvo en el acto de ayer, pero no en el escenario, al igual que Scioli es promovido por Alberto Fernández, quien se ha fijado como su objetivo en la interna del Frente de Todos desafiar a Cristina y forzar una PASO que dirima las candidaturas.

Al ser consultado sobre si bajaría su postulación si hay un candidato de consenso, Rossi sostuvo que “si en este período la dinámica del frente termina sintetizando en una sola lista, entonces habrá una sola lista”, y si en cambio “no se logra una síntesis, habrá una, dos o tres listas en unas PASO”. “Estoy en desacuerdo en que se intenten forzar las cosas en el Frente de Todos”, advirtió Rossi, quien recordó que, en el caso del 2019, “la fórmula de Alberto y Cristina no salió de un proceso de unidad, sino que generó la unidad posterior porque muchos de los que luego se sumaron estaban agrupados en el peronismo federal”.

Si bien el kirchnerismo todavía no definió quién será el candidato único que propone, el panorama quedó circunscripto al ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y al ministro de Economía, Sergio Massa. También están quienes piensan que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, podría terminar siendo el promovido por Cristina.

LA NACION

Temas Actualidad política