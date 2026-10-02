Pese a las coincidencias de fondo, los libertarios plantean objeciones al presupuesto que envió Jorge Macri a la Legislatura

En un nuevo gesto opositor, la filial porteña de La Libertad Avanza (LLA) cuestionó en las últimas horas distintos aspectos del Presupuesto 2027 que envió el miércoles el jefe de gobierno, Jorge Macri, a la Legislatura. No obstante, la bancada que conduce Pilar Ramírez, delegada de Karina Milei en la ciudad de Buenos Aires, reconoce como fortalezas ciertos elementos del proyecto que son, en definitiva, puntos en común entre ambos espacios.

En concreto, los libertarios reclaman una mayor baja de impuestos, la reducción de las estructuras burocráticas y, fundamentalmente, un recorte del gasto público. Se trata de tres premisas sobre las que el bloque parlamentario trabaja desde su desembarco en la política local –en espejo con el modelo impulsado por Javier Milei a nivel nacional– y que son centrales en sus críticas a la gestión de Uspallata, sede del gobierno porteño.

Coinciden, por otra parte, con las disminuciones tributarias que propone Jorge Macri en el Presupuesto, así como con las partidas destinadas a obras de infraestructura y a Seguridad. “No es un mal presupuesto. Pero podría ser mejor”, resumen en LLA.

Pilar Ramirez del bloque de LLA durante el tratamiento de la Ley de desendeudamiento y su tratamiento en la Legislatura Pilar Camacho

El gobierno de la Ciudad envió este miércoles el proyecto a la Legislatura, con eje en el equilibrio fiscal; bajas de impuestos destinadas a las patentes de los vehículos, hoteles, restaurantes, librerías y pymes; un incremento de la inversión en la red de subterráneos; y partidas previstas para Salud, Educación y Seguridad, entre otras áreas. El Ejecutivo porteño calculó gastos totales por $24 billones 94.000 millones y recursos por $24 billones 95.000 millones.

Los reclamos

“Vamos a acompañar la reducción de patentes (que es un proyecto nuestro) y cualquier otra disminución de impuestos siempre que eso implique achicar el gasto, para que esa baja sea sostenible en el tiempo y no sea nada más una cuestión electoral”, afirmó el legislador Nicolás Pakgojz, vicepresidente segundo de la Comisión de Presupuesto, en diálogo con LA NACION.

Consideró que existen “un montón de cajas en la Ciudad para achicar”. A continuación, enumeró: la publicidad, los eventos, la estructura burocrática y la Dirección General de Políticas Alimentarias.

En la misma línea, el legislador Juan Pablo Arenaza, también miembro de la Comisión de Presupuesto, puntualizó que se podría avanzar en privatizaciones de empresas y sociedades del gobierno de la Ciudad como proponen en la Ley Bases porteña (allí mencionan Subterráneos de Buenos Aires y Autopistas Urbanas, entre otras), e indicó que prestarán “atención” a las secretarías y subsecretarías que cumplen funciones “superpuestas”.

Aclararon, además, que no aprobarán ninguna toma de deuda para gastos corrientes y lamentaron que se estén bajando impuestos que este mismo gobierno aumentó años atrás.

Los legisladores libertarios Juan Pablo Arenaza, Pilar Ramírez y Nicolás Pakgojz Pilar Camacho - LA NACION

El punto que se reveló más conflictivo fue la baja de patentes. La semana pasada, Jorge Macri encabezó un spot junto a su gabinete en el que anunció una reducción en el impuesto a las patentes para seis de cada diez vehículos. También comunicó que el resto pagará lo mismo que este año y que se amplía el beneficio por antigüedad.

En su “paquete de propuestas” para el Presupuesto, LLA presentará una iniciativa para que “los autos híbridos no paguen patentes en la ciudad de Buenos Aires”. Pakgojz explicó que este es un beneficio que el macrismo eliminó en 2024. A partir de entonces, se estableció que los híbridos conservarían la exención por dos años; luego, comenzarían a abonar este gravamen. Este cambio, dijo, generó “inseguridad jurídica”.

Presupuesto 2027: BAJA HISTÓRICA DE PATENTES.



6 de cada 10 autos van a pagar menos y el resto van a pagar exactamente lo mismo que este año. Nadie va a pagar más. pic.twitter.com/EuJzLov4ZA — Jorge Macri (@jorgemacri) September 23, 2026

“El debate [por el Presupuesto] no arrancó en los mejores términos”, dijeron en la bancada. Señalaron que existía un “preacuerdo” entre Pro y LLA. Pilar Ramírez presentó en mayo pasado un proyecto para reducir el impuesto a las patentes, prácticamente en simultáneo con el pacto por la deuda por la coparticipación porteña. Los espacios habrían convenido, por entonces, que la iniciativa libertaria se trataría junto con el Presupuesto. Pero la semana pasada los sorprendió el spot de Jorge Macri. “Nos copiaron”, se quejaron.

La negociación

Tanto Pakgojz como Arenaza valoraron las bajas de impuestos y consideraron correctos los recursos destinados a Seguridad (15%), que se mantuvieron en los niveles de este año. Esta última es una agenda que comparten ambos bandos. De hecho, el jefe de gobierno ha hecho de “ley y orden” su lema principal, especialmente después de la derrota electoral en los comicios locales de 2025 (en los que Pro quedó tercero después de LLA y el PJ). “A veces sentimos que el orden está un poco sobreactuado”, señaló Pilar Ramírez días atrás en LN+. Lo cierto es que, según analistas de opinión pública, esta agenda permitió a Jorge Macri mejorar su imagen en el electorado.

Arenaza, alfil de Patricia Bullrich en la Legislatura, dijo que LLA plantea un “cambio de esquema” en cómo se trabaja en materia de seguridad en el distrito, pero que eso no necesariamente implica una suba de las partidas: “La ciudad de Buenos Aires gasta más que Madrid en seguridad. No es un tema de seguir aumentando, sino de ordenar lo que tenés”.

Asimismo, consideró adecuado el significativo gasto en obras de infraestructura (por ejemplo, la inversión en subte es la más alta de los últimos 20 años), en contraste con el gobierno nacional, que hizo del freno a la obra pública un eje central de su gestión. Arenaza argumentó que, precisamente, es Nación la que sostiene que las obras deben ser realizadas por las provincias –en este caso, por la Ciudad–.

En un escenario atravesado por coincidencias y cuestionamientos, ¿acompañará LLA el Presupuesto 2027 del macrismo? “Nosotros siempre tenemos voluntad de acompañar y legislativamente trabajamos bien con el bloque del Pro, pero va a llevar tiempo ponernos de acuerdo porque vamos a ser muy rígidos: vamos a acompañar la baja de impuestos cuando esté acompañada de una baja de gasto que la haga sostenible”, retomó Pakgojz.

Silvia Lospennato (Pro), Nicolás Pakgojz (LLA), Pilar Ramírez (LLA) y Francisco Loupias (UCR) en la Legislatura porteña Pilar Camacho - LA NACION

Los libertarios votaron en contra del presupuesto de la Ciudad en 2024 y a favor en 2025. Hoy LLA cuenta con 14 legisladores y Pro, con 12.

Una fuente de la bancada deslizó que el apoyo de Pro al presupuesto de Milei en el Congreso condiciona la postura de LLA en Buenos Aires.

Otra variable cruza las negociaciones. De cara a las elecciones 2027, los libertarios están “abiertos” a un acuerdo electoral en la Capital –en sintonía con Jorge Macri–, dijo una de las fuentes consultadas. No obstante, desde ambas partes aún consideran que esas negociaciones están “frías”. Esta semana, el jefe porteño se sumó a la comitiva de gobernadores aliados que acompañaron a Milei durante la Argentina Week en París, Francia. Desde allí, ratificó su apoyo al rumbo económico que trazó el Presidente.

Consultado por LA NACION, el legislador Waldo Wolff (Pro), titular de la Comisión de Presupuesto, se mostró optimista respecto de la negociación: “Tenemos una muy buena relación con LLA y estamos convencidos que con buena voluntad de todos –cosa que descuento– vamos a escuchar sus propuestas y lograr que acompañen el Presupuesto”.

Waldo Wolff en la Legislatura porteña Pilar Camacho

Sin embargo, dejó entrever que varias de las medidas propuestas por el gobierno porteño en el proyecto responden a problemas económicos derivados de la gestión nacional. Por ejemplo, la baja del ABL para gastronómicos, hoteles y librerías, “tan golpeados por la baja de consumo”; partidas al Banco Ciudad “para acompañar a los endeudados privados a una tasa preferencial”; y la bonificación del 30% en la Plusvalía Urbana “para ayudar al rubro de la construcción”.

“Y todo esto con una caída en la recaudación de más del 6% y con algunas cuentas pendientes de la coparticipación que estamos negociando en buenos términos con el gobierno nacional”, advirtió Wolff.