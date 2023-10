escuchar

Eliana Piedrabuena se ríe cuando se le pregunta cómo percibe la seguridad en Lanús. En 2018, y después de dos secuestros en un mismo año, su hermano decidió dejar la ciudad del sur del conurbano bonaerense, su lugar de nacimiento y crianza, para mudarse con su familia a una localidad costera. Son las 18.30 de un martes y ella fuma afuera de su comercio: un showroom de ropa que vende por redes sociales y que comparte con una socia, Samantha, quien indica que la gestión municipal “es un circo”. A pesar del hartazgo que se manifiesta, los índices oficiales y la mayoría de los vecinos que hablaron con LA NACION señalan que la ciudad, que es la vidriera de la campaña de Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) para su postulación como gobernador de la provincia de Buenos Aires, está mejor después de sus dos mandatos (2015-2023), y no descartan votarlo a él y a su delfín: el exsecretario de Seguridad local y hoy candidato a intendente, Diego Kravetz.

“Han hecho cosas y la situación está mejor. Hay determinados hechos que no son culpa del municipio, como que suelten a los detenidos poco después de que los atrapen”, destaca Leonela Martínez, de 35 años, que es dueña de un pequeño kiosco en el centro comercial de Lanús oeste. Si bien adelanta que “probablemente” votará a Kravetz en su distrito y a Grindetti en la provincia de Buenos Aires, remarca que “todos los días hay situaciones de inseguridad”.

Eliana Piedrabuena frente al showroom que abrió hace poco con una amiga; contó que su hermano se fue a vivir a la costa, ante le preocupación por la inseguridad Hernan Zenteno - La Nacion

En cambio, Valentina Forti, de 23 años, señala que en esta nueva elección optará por la boleta del peronismo, conducido por Julián Álvarez, exsecretario de Justicia de Cristina Fernández de Kirchner y quien ganó la interna local de Unión por la Patria, así como por Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿La razón? El año pasado fue víctima de un robo en su librería, ubicada a cuatro cuadras de la estación Lanús, y dice no estar conforme con la administración municipal. “Eran las 19.30, pensé que era el último cliente y le abrí la puerta, pero apenas entró me dijo ‘cállate’, me mostró el arma, y me encerró en el baño. Me sacó la plata de la caja y el celular”, recuerda.

Valentina Forti, de 23 años, tiene una librería en el centro de Lanús oeste; el año pasado, un hombre ingresó a su local, la encerró en el baño y le robó la recaudación del día y su celular Hernan Zenteno - La Nacion

En diálogo con LA NACION, Kravetz señala la particularidad que tiene esta porción del conurbano bonaerense: “Hay delitos como hay en todos lados, sobre todo cuando te acercás a las elecciones , que crecen, y más con esta situación económica. [ El centro comercial de Lanús] es una zona de muchísimo tránsito , que está pegada a una estación de tren, en donde siempre pasan cosas”. Y lista los progresos que se hicieron durante la gestión de Grindetti a lo largo de estos últimos ocho años en los que él se desempeñó como secretario de Seguridad: “Cuando llegamos había cinco móviles de la policía municipal y hoy hay 92; 45 empleados y hoy hay 300; había un centro de monitoreo y hoy hay un centro unificado de comando y control que despacha todas las emergencias; creamos un 911 propio, que es el 132; tenemos 17.000 botones antipánico y formamos a 500 policías locales”.

Grindetti y su carrera a la gobernación

Después de una larga tradición peronista de más de 20 años, en 2015 Grindetti fue parte de la “oleada amarilla” y pudo arrebatarle al oficialismo nacional el control de Lanús. Por eso, un triunfo de su delfín en el distrito de la decisiva tercera sección electoral revalidaría el trabajo durante sus dos mandatos, donde hizo de la seguridad uno de sus principales emblemas, y podría sumar adhesiones para su candidatura como gobernador de la provincia de Buenos Aires, en las que Juntos por el Cambio quedó a cuatro puntos de Kicillof.

“Este centro de monitoreo es el aporte que realiza el municipio a la prevención del delito: cuando llegamos solo había una oficina con algunas computadoras, hoy tenemos este comando de control unificado y de última tecnología que supervisa más de 1000 cámaras en todo el territorio. Esto lo hacemos con recursos del municipio, haciéndonos cargo de una problemática que es indelegable de la provincia”, remarcó Grindetti la semana pasada en un acto de campaña en el que, junto a Kravetz y la candidata presidencial Patricia Bullrich, supervisó la etapa final de un nuevo centro de control en Lanús.

Diego Santilli, Diego Kravetz, Patricia Bullrich, Néstor Grindetti y Cristian Ritondo durante el acto de campaña en el que supervisaron la etapa final del nuevo centro de monitoreo en Lanús

Si bien en las PASO del 13 de agosto Kravetz fue el candidato más votado individualmente, la marca Juntos por el Cambio obtuvo el 34,6% y quedó debajo del compendio de cuatro postulantes de Unión por la Patria, que cosechó el 39,9%. Una semana antes de las primarias, el crimen de Morena Domínguez, una nena de 11 años que murió luego del ataque de dos motochorros, conmocionó a los vecinos de Lanús e impactó a nivel nacional.

A pesar de los cinco puntos que deberá sumar el espacio para retener el municipio, en el equipo del exsecretario de Seguridad confían en que podrán revertir el resultado el próximo 22 de octubre, tal como sucedió en 2019 y 2015, cuando Grindetti quedó rezagado en las PASO pero logró imponerse en las generales.

Julián Álvarez es el candidato de Unión por la Patria que le disputará la intendencia a Diego Kravetz el próximo 22 de octubre Hernan Zenteno - La Nacion

En el campamento opositor, en tanto, reconocen que la inseguridad es la principal preocupación de los vecinos del conurbano bonaerense y elaboran una autocrítica. “El peronismo tiene la deuda del delito . En términos políticos, la inseguridad es el mayor problema del conurbano y nos comimos la curva del discurso garantista. Hay que tener una agenda local más protagónica, que tenga resultados prácticos. En seguridad, tenemos que defender a los más vulnerables, que son los que más sufren este problema”, señala a LA NACION Agustín Balladares, concejal de Lanús y uno de los cuatro precandidatos de Unión por la Patria que compitió en las PASO. Su lista quedó segunda, detrás de la de Álvarez, con quien este medio quiso conversar, pero su vocero de prensa indicó que el postulante que competirá con Kravetz en octubre “no está dando notas”.

En el centro de Lanús, proliferan las rejas y candados cerca de las 19.30, cuando los comerciantes se preparan para cerrar las puertas de sus locales Hernan Zenteno - La Nacion

“Los robos han aumentado. La seguridad tiene que ser abordada con una decisión política integral. La ruta del dinero no se investiga, solo se detiene a los pibes que son el último eslabón. Hay un desamparo y una desesperación muy grande”, suma el sindicalista Víctor De Gennaro, concejal y otro de los precandidatos a intendente de Unión por la Patria que quedó detrás de Álvarez.

Los datos de los delitos en Lanús y Avellaneda que provee el Ministerio Público Fiscal bonaerense, dan cuenta de que esta zona presenta, comparativamente, mejores indicadores de seguridad que en las ciudades vecinas. Según el último informe, del 2022, los homicidios consumados en el distrito que gobierna Juntos por el Cambio fueron 15, mientras que en Lomas de Zamora hubo 49 y en Quilmes 37 . Algo parecido se ve en la cantidad de robos con arma, que fueron 3270 en Lanús, 6329 en Lomas de Zamora y 3608 en Quilmes . Estas diferencias se replican en los indicadores de hurto y hurto de vehículos en la vía pública.

Sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, un pasacalle de campaña de las candidaturas de Grindetti y Kravetz Hernan Zenteno - La Nacion

Por estos indicadores, y a pesar de que hace un mes un ladrón estuvo a punto de ingresar de noche a su hogar en el centro de Lanús oeste, Gustavo López votará a la tríada Bullrich, Grindetti y Kravetz el próximo 22 de octubre. “El problema es la Justicia”, indica. En cambio, su mujer, Daniela, no está convencida de las mejoras y señala que impugnará su sufragio: “Voy a poner una foto de Luismi”, advierten, mientras cuenta que junto a su pareja evalúan mudarse a Capital Federal para sortear el riesgo a ser víctimas de delitos.