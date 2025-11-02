Pese a los chispazos del gobierno con Macri, Ritondo reivindicó la alianza con Milei y cargó contra Provincias Unidas: “Su estrategia fue malísima”, sostuvo

El presidente del bloque de diputados nacionales de Pro, Cristian Ritondo, reivindicó el acuerdo político y electoral que selló con el presidente Javier Milei y La Libertad Avanza, al tiempo que cuestionó el armado de otros sectores no kirchneristas que intentaron una tercera vía. “La estrategia de Provincias Unidas fue malísima”, sostuvo el legislador macrista.

“(Florencio) Randazzo, (Emilio) Monzó y (Margarita) Stolbizer jugaron mal. La estrategia electoral de Provincias Unidas fue malísima”, afirmó Ritondo en declaraciones al programa A confesión de parte, que conduce Romina Manguel por FM Milenium.

Mientras siete diputados de Pro alineados con Patricia Bullrich confirmaban su salida del bloque que lidera Ritondo para pasar al de LLA, el legislador macrista dijo que “los gobernadores que se reunieron con Milei fueron porque perdieron” la elección, pero advirtió que “si en abril empiezan a pensar en su propia reelección, y si LLA no los acompaña, se termina la convivencia”.

Cristian Ritondo fue ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, pero ahora la cuestiona en la interna de Pro Ricardo Pristupluk

En su evaluación poselectoral, Ritondo también se desmarcó de la postura de María Eugenia Vidal, quien no se adhirió a la alianza entre Pro y LLA. “Yo no comparto con María Eugenia lo que dice y piensa, ni las decisiones que se tomaron”, remarcó el diputado, uno de los macristas más cercanos a los libertarios, pese a que se mantiene dentro de la estructura del partido amarillo.

Por otra parte, Ritondo cargó contra el peronismo, especialmente el de la provincia de Buenos Aires. “En estas elecciones los intendentes no jugaron, no sentían que había algún par, además que tenían malos candidatos en la lista del peronismo”, señaló. También dijo que la candidatura de Juan Grabois fue “un capricho de Cristina Kirchner" y que el dirigente social es ”un piantavotos".