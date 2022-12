Pese al apoyo de Sergio Massa, fracasó el plan de imponer la ley de lemas en Chubut

escuchar

TRELEW.- La falta de acuerdo y la desconfianza entre los principales referentes del PJ y el Frente Renovador de Chubut terminó por desactivar lo que se anticipaba como un polémico cierre en la Legislatura de Chubut. Finalmente, la reforma electoral que podía devolver a esta provincia la ley de lemas para las elecciones de 2023 no se aprobó y quedó en una nebulosa.

El debate se instaló con fuerza en las últimas semanas a partir de un guiño de Sergio Massa y tuvo como telón de fondo el desembarco de Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy que, junto al actual senador y precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, cuestionaron en Rawson la avanzada para reformar el sistema electoral de Chubut.

La Legislatura necesitaba 21 votos para la reforma, pero finalmente primó la falta de acuerdo entre tres actores claves: el gobernador Mariano Arcioni, su vice Ricardo Sastre y el intendente de Comodoro Rivadavia y precandidato a gobernador por el PJ, Juan Pablo Luque. En las primeras horas de la mañana y con un panorama adverso, el propio Luque tomó distancia: “Voy a competir en el escenario que me toque competir, con cualquier regla de juego. No necesito ley de lemas, no creo en ley de lemas y no apoyaré la ley de lemas”.

“Algún sector opositor seguramente busca perjudicarme -dijo- relacionándome con una ley que no está vigente en esta provincia y, si ven el accionar de legisladores de mi espacio, no hay margen para que eso suceda. No daremos ni siquiera quorum.”

El fracaso de las negociaciones previas a la sesión en la Legislatura cerró otro capítulo de desconfianzas entre los principales referentes justicialistas y del Frente Renovador, y desactivó por el momento la expectativa de una lista de unidad para enfrentar a Juntos por el Cambio, que arrasó el las elecciones legislativas de 2021.

Pese a que también la oposición atraviesa una dura interna entre Pro y la UCR en Chubut, el proyecto de reforma de la ley electoral los devolvió a escena con un posicionamiento contra la implementación de los lemas. “A menos de un año de las elecciones quieren cambiar las reglas del juego”, sostuvo Torres. “Usaron como maniobra distractiva lo que nos alegró a todos en los últimos días, que es ser campeones del mundo”, afirmó.

En una conferencia de prensa, realizada en el Hotel Rayentrary de Trelew, Bullrich, Torres y López Murphy, acompañados por legisladores, intendentes y referentes de la UCR y de PRO, dijeron que el gobernador Arcioni “y su séquito” pretenden aferrarse al poder con una maniobra “pergeñada entre gallos y medianoche, a espaldas de la ciudadanía”.

Bullrich afirmó: “La ley de lemas es la ley del laberinto, es lo más antidemocrático que existe porque tu voto no va a la persona que elegiste sino que te lo desvía a un sistema que decide crear una especie de acuerdo de cúpulas y termina yendo alguien que vos no querías votar”.

En ese marco, la presidenta de Pro dijo que en 2023 la ciudadanía de Chubut tendrá que elegir entre dos modelos diferenciados de provincia y de país. “En 2023 se va a discutir la idea de Juntos por el Cambio, de un país abierto democrático que busca que Chubut salga adelante, y enfrente ya lo vemos, quieren esconder este gobierno con facciones que todas juntas van a poner plata y aparato para mantener el poder”, sostuvo Bullrich.

Por último, señaló que detrás de esta maniobra del oficialismo “se está peleando entre el progreso de Chubut con una ley clara transparente versus el intento de mantener aquellos que hicieron de Chubut una provincia extractiva con las mayores causas de corrupción, con un economía y educación destruidas”.

Chubut tiene en su agenda política varios temas por resolver: al proyecto de la ley de lemas, se sumó la el posible adelantamiento de las elecciones, cuya decisión está en manos de Arcioni.

Un proyecto de ley que espera tratamiento en la Legislatura y que fue presentado por el diputado del PJ Carlos Eliceche pide la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos en cuanto a la selección de candidatos. Ahora, en vez de la continuidad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), se habla del regreso de las internas tradicionales.

La aprobación requiere una mayoría simple de 14 votos. En tanto, hasta el momento no se planteó en Chubut un desdoblamiento de las elecciones como ya ocurrió en otros distritos.