Ya con el traje de candidato a vicepresidente puesto, Miguel Ángel Pichetto contó cómo fue su participación, por primera vez, en una reunión de gabinete y habló sobre la relación que tiene con el consultor del Gobierno, Jaime Durán Barba, y con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"Fue una presencia limitada a escuchar. Tiene que ver con las reuniones donde los ministros le hacen rendiciones al Presidente. Fue una reunión de contacto", dijo en un breve contacto con la prensa el senador Justicialista.

Ante la consulta de si tuvo contacto con Durán Barba y cuál es su vínculo, contó: "Con Jaime tengo una relación personal y un respeto intelectual. Empezamos a analizar cuál será mi rol en la campaña".

Sobre la bienvenida del Jefe de Gabinete, aseguró que fue "excelente". Además, adelantó que está charlando con dirigentes del justicialismo en todo el país para que se sumen al oficialismo de cara a las elecciones de octubre.

Almuerzo de Pichetto en Los Platitos Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

"Comencé a poner en marcha una convocatoria nacional al peronismo para que se sume a este gran acuerdo nacional", dijo y negó haber pedido que Emilio Monzó formara parte de la estrategia: "Yo no me tomo atribuciones que no me corresponden. Sí considero que Emilio Monzó es una figura política que tiene un nivel de formación, un trato y un diálogo muy importante en la Cámara de Diputados. Siempre lo he valorado".