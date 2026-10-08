Pichetto cuestionó la importación de autos chinos y apuntó contra Dietrich

El diputado Miguel Ángel Pichetto volvió a sumarse a la discusión por el ingreso de autos chinos a la Argentina y criticó la medida del Gobierno que permite la importación desde el país asiático. El funcionario también apuntó contra el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, a quien acusó de hacer negocios con la administración mileísta por tener agencias dedicadas al ingreso de vehículos extranjeros al país.

El legislador de Encuentro Republicano Federal aseguró el ingreso de autos chinos es “un favor inmenso” del gobierno de Javier Milei a Dietrich. “Es uno de los principales importadores de autos chinos, hay un montón de agencias que abrieron sobre avenida Libertador...”, acusó este jueves.

Pichetto también consideró que el libre ingreso “impacta en el mercado y destruye todo”. “Nadie puede competir con los productos chinos, que tienen financiamiento del Banco Central y que ingresan sin ningún tipo de aranceles o libre de impuestos. Es atentatorio y muy grave lo que se hace con la industria automotriz”, añadió.

El funcionario también comparó la situación nacional con lo que ocurre en otros países de la región, como es el caso de Brasil. “A diferencia de la Argentina, en donde somos estúpidos y trabajamos para la destrucción del empleo y los trabajadores argentinos, obligan a los chinos a abrir las fábricas allá”, explicó en diálogo con Futurock.

“No como acá, que llegan armados. Lo que viene es peor, porque hay más de 30 marcas chinas dando vueltas. Es la historia de la industria nacional y de las Pymes: en poco tiempo, frente al fenómeno chino no queda nada. Es un industricidio realizado con la lógica más perversa”, señaló.

Por otro lado, Pichetto se refirió al DNU 70/2023 promulgado por la administración mileísta, que volvió a ponerse en agenda y se debatirá la semana que viene en Diputados. El proyecto, entre otras cosas, permite importar a cualquier persona humana o jurídica sin necesidad de estar inscripta en un registro especial.

“Hay que ver qué hacen unos gobernadores que viajaron a París. Siempre que logramos mayoría para temas trascendentes, el Gobierno después no cumple con la ley y la Justicia demora en las resoluciones para que no se cumplan. Es un modelo complejo y difícil”, apuntó el diputado y remarcó: “Este modelo es mirado con preocupación desde EE.UU. porque es incomprensible para ellos que no se cumplan las leyes del Congreso. Amamos tanto a [Donald] Trump pero después hacemos lo que se nos da la gana acá y eso impacta en la credibilidad y las inversiones”.

Pichetto, en un debate de Diputados

“La voluntad es derogar el DNU, porque están haciendo uso y abuso de este decreto, que les sirvió para generar unos primeros instrumentos de gobernabilidad. Luego, en manos de un personaje como [Federico] Sturzenegger, destruye todo. Algún día van a tener que rendir cuentas de lo que están haciendo”, adelantó.

Y sumó: “No me preocupa la derogación de otras normas del DNU; hay cosas que se pueden sanear rápidamente con leyes, como el tema alquileres, que se puede ordenar. En ese sentido, hay temas que pueden analizarse y desmalezar lo que no sirve, que es lo que deberían haber hecho antes. Pero intentan estupideces, como la de los prácticos. Después de tres años de Gobierno, deberían haber trabajado en el marco normativo con el Congreso para poder ordenar la cuestión y dejar lo útil”.

Finalmente, Pichetto dio su opinión acerca de cómo ve al Gobierno y evaluó la posibilidad de una reelección de Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027. “Veo un gobierno en una profunda crisis política, con un Presidente muy ausente de la gestión pública, apareciendo de vez en cuando... La pregunta sería quién gobierna la Argentina, pero todos sabemos que esa tarea está siendo suplida por Karina Milei”, lanzó.

“La sociedad no va a votar a alguien que perjudicó tanto a la clase media, a los trabajadores y les hizo perder calidad de vida. Este Gobierno pierde las elecciones. Indudablemente que en la oposición hay que armar una propuesta y se va a hacer, pero no veo posibilidad de reelección ni espíritu de reelección en la sociedad”, cerró.