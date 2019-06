Pichetto: "María Eugenia Vidal no se va a peronizar"

Pichetto se retira luego del encuentro con Vidal Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, "va a hacer una gran elección y va a ganar" la reelección.

Además, aseguró que muchos peronistas "se van a sumar" en su apoyo, en declaraciones que realizó antes de reunirse con la mandataria bonaerense en sus oficinas del barrio porteño de Retiro.

En un breve contacto con la prensa, el Senador aseguró: "Vamos a hacer un trabajo en toda la provincia de Buenos Aires con muchos compañeros del peronismo que van a acompañar la fórmula de la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia y también la fórmula presidencial".

"La Gobernadora es el principal exponente de Cambiemos y vamos a tratar de sumar dirigentes del peronismo que están fuera de Unidad Ciudadana y no comparten la mirada de la designación del candidato a gobernador de Unidad Ciudadana y el peronismo que es Kicillof", dijo Pichetto y agregó: "La gobernadora no se va a peronizar. Tiene su estilo, tiene su impronta. En una elección hay que sumar la mayor cantidad de voluntades y el apoyo de la ciudadanía para ganar. No hemos hablado de nombres".

Sobre si las elecciones se encaminan a hacia un escenario de polarización, analizó: "Hay datos políticos muy concretos. La derrota del socialismo en Santa Fe achica la opción de una tercera vía y resiente, fuertemente, la candidatura presidencial de Roberto Lavagna" .