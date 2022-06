Piden citar a Juan Manzur para que explique la política energética e informe detalles del gasoducto Néstor Kirchner

Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de resolución para que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, informe a la Cámara de Diputados sobre distintos aspectos de la política energética del Gobierno. “La política en materia de energía del kirchnerismo en todas sus versiones atraviesa por un campo minado de dudas, negociados, malas praxis seriales e improvisaciones”, aseguró el diputado Gerardo Milman, uno de los impulsores de la iniciativa.

El proyecto incluye saber cuáles son los plazos de cada una de las etapas del gasoducto Néstor Kirchner y la fecha estipulada de finalización del mismo. También cuantas licitaciones se han realizado o están a punto de hacerse para la consecución de la obra. Montos de las mismas, empresas adjudicadas, empresas invitadas a participar, plazos de adjudicación y provisión de los materiales, según se expresó en un comunicado. La presión de la oposición se da después de la salida de Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, del gabinete nacional.

“Gracias a la gestión verborrágica y de administración de la cosa pública del kirchnerismo, los argentinos no gozamos hoy del vital elemento para nuestra calefacción y producción, nos encontramos entonces ante la paradoja de tener gas bajo tierra, tener la capacidad para extraerlo, pero no poder hacerlo porque carece de suficientes gasoductos”, explicó Milman sobre la preocupante falta de gas en el país. Y agregó: “En vez de hacer política, IEASA [Integración Energética Argentina SA] debería haberse dedicado a sus funciones inherentes y haber publicado los pliegos para la licitación de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en tiempo y forma y no a las apuradas el pasado viernes 3 de junio”.

Gerardo Milman es uno de los impulsores de la jugada opositora para llevar a Manzur a Diputados Archivo

Además, pidió explicaciones sobre el estado actual del gasoducto Néstor Kirchner. “¿Quiere decir que lo anunciado por el Presidente Fernández el pasado 21 de abril desde Vaca Muerta, de que comenzaba la “puesta en marcha” del gasoducto Néstor Kirchner era mentira? ¿Que las publicidades que taladran desde los medios de comunicación anunciando la creación de 6000 puestos de trabajo, la inversión de 3400 millones de dólares, ni siquiera arrancó salvo por la licitación de caños a Techint?

En ese sentido, pidió saber el costo de la pauta publicitaria, en medios audiovisuales, impresos y redes sociales de los anuncios de la obra. Junto con Milman, firmaron el proyecto los siguientes legisladores: Graciela Ocaña; Oscar De Marchi; Álvaro Martinez; Héctor Stefani; María Sotolano; Ingrid Jetter; Virginia Cornejo; Ana Clara Romero; Alberto Asseff; Carlos Zapata y Paula Omodeo.