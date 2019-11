El kirchnerismo pide citar a Lázaro Báez a la Comisión Bicameral de Inteligencia

El empresario patagónico denunció hoy que funcionarios de la AFI lo extorsionaron para que incriminara a Cristina Kirchner Fuente: Archivo

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade le pidió al senador Juan Carlos Marino, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que le pida al Tribunal Oral Federal N°4, a cargo del juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez, la declaración indagatoria donde Báez señaló maniobras de extorsión que habrían ocurrido bajo la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Tailhade le pidió al senador Marino que también le solicite al TOF N°4 que Báez asista a la Comisión Bicameral para explicar y ampliar sus dichos.

Báez declaró esta mañana en el juicio por lavado de dinero y dijo que desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) lo extorsionaron para que declarara como arrepentido e incriminara a Cristina Kirchner.

"Esto comenzó en abril de 2016, cuando me llevaron a un control oftalmológico que no tenía previsto, en el hospital penitenciario. Se me acercó una mujer muy bien vestida, de cabello largo, de 60 años, que se identifica como la doctora Balbín, y venía con dos señores de traje. Me dijo trabajar para la AFI con la señora [Silvia] Majdalani", describió Báez ante los jueces del TOF N°4.

Y continuó su relato: "Ante mi estupor, dijo que si yo colaboraba recuperaría mis empresas y bienes y que recuperaría mi libertad. A cambio tenía que decir que yo era el testaferro de la familia Kirchner, que todo le pertenecía a la expresidenta".

Luego, Báez aludió a la operación que se llevó adelante en 2016 para que el juez Sebastián Casanello, a cargo de la instrucción de la causa por lavado de dinero, fuera apartado del expediente. "Casanello, con quien tengo diferencias insalvables, terminó siendo víctima de un esquema perverso", dijo el empresario dueño de Austral Construcciones.

La operación contra el juez Casanello

Patrocinado por el abogado Santiago Viola, Leandro Báez -hijo de Lázaro Báez- pidió el apartamiento de Casanello en 2016, con el argumento de que el juez había visitado la quinta de Olivos a finales de 2015 para hablar con la expresidenta Cristina Kirchner sobre la situación de su padre.

Esa versión fue reforzada con los falsos testimonios de dos personas -Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino-, quienes testificaron haber visto a Casanello en esa oportunidad en Olivos. En la investigación, a cargo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Luis Rodríguez se corroboró -a través de testimoniales y registros documentales- que los dichos de ambas personas eran falsos, y entonces esos testigos truchos quedaron procesados, y fueron a juicio oral.

Según consta en el expediente, Viola y el exfuncionario de la AFI Eduardo Miragaya se comunicaron un total de 238 veces a través de llamadas al celular del segundo y al teléfono del estudio que el abogado comparte con su madre, Claudia Balbín. Esas comunicaciones se dieron en el contexto en el que los testigos falsos declararon contra Casanello.