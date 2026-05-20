Pietragalla fue a buscar a su banca un diputado libertario y Martín Menem tuvo que poner orden

Un episodio de tensión se vivió este miércoles en la Cámara de Diputados durante la sesión por el recorte de los subsidios al gas cuando el diputado kirchnerista Horacio Pietragalla, exsecretario de Derechos Humanos, fue a buscar a su banca al legislador libertario Gerardo Huesen y el presidente de la Cámara, Martín Menem, debió poner orden.

Después de que Huessen interrumpiera el discurso del diputado de Unión por la Patria (UxP) Rodolfo Tailhade, Pietragalla se levantó de su banca y se apersonó en el bloque de La Libertad Avanza (LLA), donde increpó al legislador libertario.

El cruce entre un diputado kirchnerista y un libertario que casi se va a los golpes

“Paren el reloj, por favor, diputado Pietragalla, ¿puede volver a su banca?”, pidió Martín Menem, que presidía la sesión, mientras los gritos y reproches crecían en el recinto.

El saludo con Martín Menem Santiago Oroz

Después de ese cruce, Pietragalla se acercó al estrado y estrechó la mano de Martín Menem para bajar la tensión.

Qué pasó

La interrupción que motivó el desplazamiento de Pietragalla desde su banca al sector libertario había tenido lugar durante el discurso de Tailhade, que comparaba las condiciones de detención de la expresidenta Cristina Kirchner con la de los represores de la dictadura militar.

Ante los gritos de Huessen en rechazo de esa alocución, Tailhade preguntó: “¿Quién es el facho que habla?”.

Mientras seguía el cruce de improperios entre ambos, Pietragalla se acercó hasta el bloque de LLA e increpó a Huessen, lo que generó que otros legisladores se acercararan rápido a la escena para separarlos.

Ante la escalada de la tensión, Martín Menem debió interrumpir brevemente la sesión en momentos en que hacía uso de la palabra el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón.

Una sesión caliente

No fue el único cruce. En otro momento de la sesión el propio Martín Menem mantuvo una discusión con el legislador del peronismo Aldo Leiva, quien le mostró una careta del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien definió como uno de “los máximos delincuentes de este Gobierno”, y le reprochó las críticas que suele recibir del asesor presidencial Santiago Caputo.

Leiva, en la sesión en Diputados por "Zona Fría" Ricardo Pristupluk

“Dígale que cuando lo agrede a usted, nos agrede a cada uno de nosotros”, le recriminó Leiva a Martín Menem, en referencia a la guerra digital que el sector de Caputo mantiene desde el fin de semana último con el espacio del titular de la Cámara.

Este cruce se había generado a partir de las demoras de Leiva, del peronismo chaqueño, a la hora de pulsar el botón que hay en cada banca para las votaciones.