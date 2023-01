Pinamar: Juan Grabois se sumó al debate por la “pelea viral” y lanzó un inesperado elogio a un intendente de JxC

escuchar

El dirigente social Juan Grabois se sumó al debate por la “pelea viral” que ocurrió en Pinamar durante los primeros días de enero y no tuvo más que elogios para un intendente de Juntos por en Cambio (JxC) que optó por interceder en el conflicto. “Muy bien los tres”, sintetizó en Twitter.

Según contó LA NACION el viernes, un hombre, identificado como Néstor, estaba de vacaciones en la ciudad balnearia cuando fue mordido por un vendedor de jugos. Previo a producirse el ataque, el mismo comerciante le pegó con un palo a uno de los perros de Néstor.

Tras concluir el altercado, y luego de que también se viralizaran las imágenes del tenso momento, la víctima presentó una denuncia penal contra el agresor. Ante el revuelo que el hecho generó en redes sociales, el intendente Martín Yeza decidió tomar cartas en el asunto y evitar la escalada.

Asimismo, desestimó el pedido de” revocatoria de la concesión del juguero”, solicitud que ganaba cada vez más tracción entre los internautas.

La intervención de Yeza, que a fin de cuentas fue parte importante en la resolución del conflicto, fue elogiada por Grabois. “Cuidar la fuente de trabajo del vendedor, no perseguir a los más vulnerables, escuchar a todos y buscar una resolución humana en un conflicto es una acción noble” , sostuvo. Y aclaró para terminar: “Venga de quien venga, sea del partido que sea. Muy bien los tres” .

Un breve repaso por la “pelea viral” en Pinamar

Según reconstruyó @LaReinadeLosHurones, quien fue testigo del incidente, el vendedor de jugos llegó a la playa con un trailer y casi pisó a uno de los perros de Néstor, que le recriminó el casi atropello. La discusión escaló hasta que el juguero mordió la panza del turista.

Una vez efectuada la denuncia -casi por rutina-, Néstor se contactó con Yeza. Le pidió que tomaran un café y dejó en claro que no quería “que nadie perdiera su laburo” y que estaba dispuesto a “juntarse con el vendedor de jugos”. El encuentro se dio y fue inmortalizado en una imagen.

“A veces no todo se resuelve ni con violencia, ni con una denuncia penal, ni acosando a nadie en redes sociales y menos en la vida real. Darle una chance a la conversación, a escucharnos, a aceptar que todos podemos equivocarnos, puede valer la pena”, escribió el intendente en Twitter para concluir.

La versión del vendedor de jugos

Miguel, concesionario de la famosa banana y el local de jugos de Pinamar que está al lado del muelle de pescadores, habló con LA NACION y dio detalles sobre el tenso episodio, que involucró una mordida. “El hombre [Néstor] me empezó a gritar, pensé que era una joda”, dijo.

“De repente se acercó y me empezó a decir que yo no podía estar en la playa con la camioneta. En el mientras tanto, uno de sus cuatro perros me empezó a mear el trailer y lo corrí, pero no le pegué. Ahí, se me vino encima el tipo”, agregó a continuación.

Miguel tiene hace 23 años la concesión de la banana en Pinamar Marcelo Manera

“Me tiró al piso y me empezó a ahorcar”, reveló. “¿Pero nadie intervino?”, preguntó este medio. “No, porque los demás pensaron también que estábamos jugando”, sostuvo. “Fue cuando lo mordí, porque no daba más y no tenía cómo defenderme. Tengo 67 años y ya no estoy para pelearme”, aseguró.

