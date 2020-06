El gobernador eligió a la coordinadora del Ministerio Público para ocupar la vacante en el máximo tribunal. La decisión cosecha críticas, ya que la mujer no ha sido jueza ni tiene experiencia como abogada litigante.

En medio de la polémica, Mendoza se apresta para tener nuevamente una mujer en la Suprema Corte de Justicia, a diez años de la vacante que dejó la reconocida jurista Aída Kemelmajer de Carlucci . Tras la renuncia del presidente del máximo tribunal, Jorge Nanclares, la controversia surgió por la candidata que eligió el gobernador radical Rodolfo Suárez para el reemplazo.

Se trata de María Teresa Day , actual coordinadora general del Ministerio Público Fiscal, destacada como "gestora" en el Poder Judicial durante décadas, pero una abogada sin experiencia en litigios ni importantes títulos académicos, quien deberá pasar la votación secreta del Senado, que se realizaría en julio. Es más, desde la oposición cargaron contra la postulante y la decisión del mandatario, al considerar que se nominó a una "operadora política", que tampoco ocupó el cargo de jueza en tierra cuyana.

Así lo expresaron los principales dirigentes del justicialismo mendocino. De hecho, el titular del PJ local, Guillermo Carmona expresó: "Mujer, con perspectiva de género, jurista indiscutible en lugar de una operadora judicial . Esa era la expectativa que crecía para la vacante en la Corte de Mendoza. Solo la primera condición reúne la candidata elegida. Lejos pero muy lejos de una Kemelmajer. Pobre provincia mía!".

En tanto, el senador Adolfo Bermejo indicó que "desde hace tiempo que el radicalismo busca tener mayoría en la Corte; hubo algunos intentos de colocar dos miembros más para tener mayoría". En este sentido, la mitad de los actuales seis miembros del tribunal supremo tienen orígenes y afinidades vinculadas al radicalismo y el justicialismo, por lo que la llegada de Day sería para inclinar la balanza en favor del oficialismo, advierten los opositores.

Al cruce salieron inmediatamente las referentes y legisladoras radicales, sobre todo para cuestionar los dichos de Carmona. "La soberbia que ostenta asusta. Qué triste que el presidente de un partido que manifiesta ser respetuoso de los derechos de las mujeres realice declaraciones públicas tan agresivas contra una capacitada abogada y mujer como Teresa", señaló la ex senadora Mariana Caroglio.

También, cargó contra el dirigente kirchnerista la diputada radical Hebe Casado. "No sé cómo no se les ocurrió en su momento, cuando tuvieron la oportunidad de reemplazar a Kemelmajer por otra mujer con perspectiva de género, en su lugar propusieron a un hombre. Siempre la doble vara del PJ. Teresa Day es mujer y es idónea ", indicó la legisladora.

El pliego de Day será sometido a votación secreta en el Senado provincial, y se descuenta que la mujer se quedará con el cargo, ya que el oficialismo cuenta con mayoría. Sin embargo, resta esperar a la audiencia pública no vinculante donde se podrían presentar impugnaciones a la candidatura.

En diálogo con LA NACION, especialistas en derecho constitucional indicaron que pueden surgir planteos y vicios de constitucionalidad sobre los requisitos para acceder al cargo, de acuerdo con el artículo 152 de la Carta Magna de Mendoza, teniendo en cuenta las exigencias de ejercicio de la profesión de abogado, al no haberse desempeñado como juez. "Para ser miembro de la Suprema Corte y procurador de ella se requiere: 1 - Haber nacido en territorio argentino o ser hijos de padres nativos, habiendo optado por la ciudadanía de sus padres, si hubiere nacido en territorio extranjero. 2 - Haber cumplido 30 años de edad y no tener más de 70. 3 - Ser abogado con título de universidad nacional y con 10 años de ejercicio de la profesión u 8 de magistratura" , indica la Constitución local.

"Tienen todo el derecho de decir de mí lo que quieran, yo demuestro las cosas con mi trabajo. Cada uno tiene su opinión. Es verdad que vengo de una familia política, porque mi familia era radical, pero política no he ejercido nunca ", explicó la candidata a la prensa local, y defendió su postulación, con ironía: "Me estoy enterando ahora que hace 25 años que no ejerzo la profesión. Si no hubiera sido abogada no podría haber ocupado los cargos que tuve en la Justicia".