Por la interna con Kicillof y su situación judicial, Cristina Kirchner no descarta postularse para diputada provincial

Cristina Kirchner se embarcó personalmente en la pelea interna con Axel Kicillof. A tal punto, que en un encuentro con intendentes alineados con la conducción de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense, les aseguró que está dispuesta a presentarse como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral, la más populosa de la Provincia y la que está bajo su predominio político desde hace dos décadas.

La definición, confirmada a LA NACION por fuentes partidarias, no se interpretó solo en términos de la interna peronista: también se dejó entrever que la expresidenta buscaría contar con fueros parlamentarios de “completa inmunidad” desde el día de la elección -que Kicillof podría desdoblar y convocar para julio- hasta el cese de su mandato, el 10 de diciembre de 2029, de acuerdo al artículo 97 de la Constitución bonaerense.

“Yo le creo a Cristina. No me pareció humo lo que dijo. Si Axel desdobla, ella juega y se queda con la tercera, además de los fueros. En la historia de la Provincia nunca hubo un desafuero de diputados o senadores”, deslizó un dirigente al tanto de lo conversado entre la presidenta del PJ nacional, Máximo Kirchner y un grupo de intendentes el domingo por la noche en el predio del gremio Secasfpi (Anses) en Ezeiza, al suroeste del conurbano.

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, este lunes en la sede del PJ nacional Fabián Marelli

Casi al mismo tiempo que Cristina Kirchner afirmaba ante los intendentes -y a su propio hijo Máximo- que está dispuesta a “jugar fuerte” en la elección bonaerense, se anunciaba que su abogado Carlos Beraldi daría este lunes una conferencia de prensa en la sede del PJ nacional a raíz de la presentación del último recurso de la expresidenta ante la Corte Suprema en la causa Vialidad. La interna y la “persecución” judicial, todo en el mismo escenario.

Por eso no llamó la atención de los comensales -un asado servido en un quincho sindical lindante con el restaurante El Mangrullo- que Cristina vinculara su disputa de liderazgo con Kicillof con su devenir judicial. No lo hizo de manera directa, de acuerdo a las fuentes consultadas, pero la mayoría entendió la jugada doble por el control territorial del conurbano y los fueros parlamentarios. Este lunes, ella no hizo nada por desmentir la versión.

Entre los intendentes que escucharon el domingo por la noche a la presidenta del PJ nacional estuvieron Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Entre ellos cayó como un balde de agua fría el documento de los 44 intendentes que apoyaron el desdoblamiento de Kicillof.

Máximo Kirchner y Mayra Mendoza, juntos en la marcha del 24 de marzo Fernanda Corbani

En el encuentro se comentó que “los que firmaron el documento de Kicillof son de muchos municipios pero tienen pocos votos” . De hecho, hicieron una cuenta: “sacaron 1.303.262 votos en las PASO de 2023, contra 4.330.382 que obtuvo el gobernador al ser reelecto”. De esa forma, buscaron hacerle notar al mandatario provincial que no puede prescindir de ellos -ni menos de Cristina Kirchner- si quiere mantener con vida su proyecto de cara a 2027.

Los anfitriones de la cena fueron Carlos Ortega, el secretario general del gremio de Anses que tiene la aspiración de ser candidato a intendente de Zárate en 2027; y su mujer Soledad Alonso, una diputada provincial con quien conforma un matrimonio de poder. Ambos son kirchneristas de paladar negro. También ellos escucharon de boca de Cristina Kirchner hablar de una posible candidatura a diputada por la tercera sección electoral.

La versión también incluía a Sergio Massa como socio de Cristina y Máximo Kirchner en la interna peronista. Decía que el tigrense estaba dispuesto a ser candidato a legislador provincial en la primera sección electoral, pero fuentes del Frente Renovador lo rechazaron. Y anticiparon que el próximo sábado el exministro-candidato reunirá a su tropa bonaerense en San Fernando. Allí se darán cita intendentes, diputados nacionales y provinciales.

Mariano Spezzapria Por