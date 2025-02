Por pedido del Gobierno, la Justicia canceló un show de Milo J en la ex-ESMA

La Justicia dio lugar a una cautelar presentada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, para suspender un show de Milo J que se iba a realizar esta tarde en la ex-ESMA . Consistía en una pre-escucha gratuita de su álbum 166 (Deluxe) -una versión extendida de su disco con ocho temas nuevos- y el cantante esperaba que concurrieran alrededor de 20 mil jóvenes. El músico denunció en sus redes sociales que el Gobierno presentó “papeles y datos falsos” y apuntó contra Javier Milei: “No sé qué otra excusa tiene el Presidente”. Se desplegó un fuerte operativo de Prefectura en las inmediaciones. La madre del cantante sostuvo en sus redes que fueron amenazados: “Nos amenazaron que si no lo suspendíamos, iban a reprimir a la gente que estaba afuera”.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, publicó en X que el recital no tenía las autorizaciones necesarias ni medidas de seguridad. “Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes. Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley”, justificó.

Aun así, Milo J aseguró que el Gobierno “mostró papeles y datos de salud, de planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencia que sí están y que dijeron que no estaban” . “Se las llevaron a una jueza y suspendieron el evento porque ya sabemos cómo funciona todo esto. No voy a poder darles el show. Estoy muy triste por esto. Tienen preparados policías afuera para que, si entra la gente, repriman. Así que si están afuera y ven esto, por favor vayanse a sus casas y tranquilos y en orden”, compartió Milo J en un vivo de Instagram.

La apertura de puertas del evento comenzaba a las 17, mientras que el show tenía programado su inicio a las 19.30. El evento fue suspendido alrededor de las 16.

En su video, el músico muestra cómo el escenario ya se encontraba montado para el show que iba a realizarse. “Teníamos todo el escenario preparado y nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar a 20 mil personas en un espacio de memoria al Gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el evento”, reclamó en redes sociales.

El joven además remarcó la gratuidad del show. “No cobré entrada, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. Yo no sé qué otra excusa tiene el Presidente la verdad. Supongo que no le gusta la música de ahora, qué se yo”, sostuvo, y agregó: “ Esto no es político. Esto es una hija de re mil p... Tengo ganas de llorar, pero no voy a llorar, voy a gastar mis lágrimas en otra cosa. Los amo mucho y les pido perdón, me hago responsable de esto, porque otra gente no se hace”.

Milo J confirmó que la pre-escucha saldrá igual a las 21, pero que el show no se hará en la ex-ESMA. Los fánaticos del artista ya se habían acercado al lugar y había una fila de alrededor de tres cuadras. El cantante remarcó a sus fanáticos “acampando y haciendo fila” que “se retiren con tranquilidad”. “Si quieren entrar la policía va a reprimir y va a ser un quilombo muy grande”, señaló.

Según la medida cautelar a la que pudo acceder LA NACION, el Gobierno argumentó que el evento carecía de la autorización correspondiente por “no alinearse” con los objetivos y finalidades de ex-ESMA. “[Es] una medida ilegal, arbitraria y contraria a los fines que justifican la existencia y funcionamiento del espacio público en cuestión”, comentaron.

“El Espacio Memoria y Derechos Humanos ex-ESMA posee una finalidad específica y determinada por la ley, orientada a la preservación de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y la protección de un sitio emblemático de la historia reciente de nuestro país. En virtud de ello, toda actividad a desarrollarse en dicho predio, no sólo debe encontrarse alineada con estos objetivos, sino que también requiere la debida evaluación y autorización de las autoridades competentes, entre ellas, la Secretaría de Derechos Humanos dependiente de este Ministerio de Justicia, en representación del Poder Ejecutivo Nacional”, agregaron.

La madre de Milo J brindó su descargo en Instagram, en donde también se quebró al pedirle a los fanáticos que “tengan cuidado”. En un vivo a través de la red social denunció que las fuerzas de seguridad vinieron acompañadas de camiones hidrantes de la Policía Federal.

“La Justicia de estos tiempos le dio la razón a la cautelar sin preguntarnos, sin pedir papeles ni nada y le dio el aval para que se suspenda el show . Por favor a todos los que vinieron, se los agradezco de corazón, y los que están viniendo, no vengan. Vayan para sus casas de la manera más tranquila. Trajeron policías, camiones hidrantes, motos ... [se quiebra] Lo que menos queremos es que le pase algo a alguno de ustedes. Les pido que me ayuden a transmitir esto”, afirmó.

La madre se quebró todavía más al mencionar la frustración que le provocó haber cumplido con los protocolos y que el show, aun así, fueran cancelado: “No lo dejaron tocar acá, en un espacio de memoria, gratuito y para toda la gente. Él no cobraba nada por esto. Los gastos que demandó la producción, el escenario gigante y el sonido fue a cargo de la empresa Dale Play Records, con quien tenemos el sello nosotros. Nos acompañó y apoyó para hacer este evento gratuito para la gente. Reitero el pedido de disculpas que hizo Cami [Milo J]”.

“ Nunca pasó esto. Teníamos los permisos, teníamos todo. El plano de evacuación, los baños, la cantidad de gente. Fue todo ordenado y con protocolo, por QR. No hicimos ninguna cosa desorganizada. No entraba nadie sin su QR. Nadie corría peligro acá adentro”, reclamó, y agregó, en referencia a Milei: “Parece que hay cosas que ya no se pueden hacer en el país de la libertad”.

El Ministerio de Justicia aseguró en la cautelar que nunca fue notificado del evento “ni de las decisiones adoptadas respecto de su organización”. “Particularmente, dice que se desconoce bajo qué criterios se autorizó la actividad, así como el mecanismo utilizado para el expendio de entradas y los términos bajo los cuales se llevó adelante dicha gestión”, señalaron.

También fundamentaron que el lugar no cuenta con las dimensiones necesarias para “la circulación eventual de ambulancias, bomberos, vehículos de seguridad y no se conoce cuál podría ser el programa de evacuación ante acontecimiento eventuales que puedan poner en riesgo a las personas”. Además, explicaron que “tampoco está garantizada la protección de los bienes del Estado ante una posible vandalización (...) no hay posibilidad de control policial por las características propias del lugar y por la cantidad de gente que puede asistir”.

El cantante recibió el apoyo de referentes del kirchnerismo, entre ellos, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que se expresó a través de X: “Hoy pasó algo muy grave. El gobierno de Javier Milei censuró un espectáculo musical que iba a realizarse en la ex-ESMA. Enviaron fuerzas policiales y camiones hidrantes para dispersar y atemorizar a pibes y pibas que sólo querían disfrutar de la música que les gusta. Me solidarizo con Milo J y repudio a un Gobierno que, en nombre de la libertad, no para de agredir a la gente y de prohibir, por sus anteojeras ideológicas, precisamente, la libertad de expresión”.

