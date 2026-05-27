Quién ganó el Gardel de Oro 2026

Los Premios Gardel 2026 celebraron una nueva edición el lunes 26 de mayo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia que volvió a reunir a las figuras más destacadas de la música nacional. La gala, considerada una de las citas más importantes de la industria, estuvo atravesada por reconocimientos, shows en vivo y momentos que marcaron la noche, aunque todas las miradas estuvieron puestas en uno de los premios más esperados: el Gardel de Oro, la máxima distinción de la ceremonia.

Tal como anticipaban los pronósticos, el gran ganador terminó siendo Milo J, quien se consagró como la figura más destacada de la noche y se quedó con el reconocimiento principal tras una jornada en la que acumuló premios y protagonizó varios de los momentos más comentados del evento.

Milo J fue uno de los grandes ganadores de la noche Agustín Dusserre & Ignacio Arne

Tras quedarse con el Gardel de Oro, el artista habló sobre el impacto personal de La vida era más corta y expresó: “Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida; a mí y a un montón de personas”. Además, protagonizó uno de los momentos más emotivos al agradecer a su madre, Aldana: “Nunca tengo el tiempo de agradecerles todo lo que hicieron por mí, me salvaron la vida de una u otra manera”.

Su presencia fue una constante a lo largo de toda la ceremonia. Milo subió repetidas veces al escenario para recibir estatuillas y, hasta los últimos minutos de la gala, siguió sumando reconocimientos. Entre ellos apareció “Niño”, elegida como Canción del Año, una de las piezas centrales de un álbum que dominó la premiación. Incluso, cuando volvió a recibir otro galardón por La vida era más corta en la categoría Mejor álbum conceptual, no pudo ocultar su sorpresa y reaccionó con una frase espontánea: “Qué locura hermano”.

Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026

Reconocimiento a la trayectoria

Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)

Álbum del Año (Gardel de oro)

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista Pop

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

Canción del Año

“Niño” – Milo J

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Mejor Álbum Urbano

166 (Deluxe) retirada – Milo J

Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf

Mejor Canción de Folklore

“Niño” – Milo J

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Malportada – Nathy Peluso

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante, Carca

Productor del año

Evlay

Mejor Videoclip Corto

“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril

Mejor Canción Pop Rock

“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Tango

“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas

Mejor Álbum Música Electrónica

Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros

Mejor Canción en Vivo

“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo, La Delio Valdez

Mejor Canción de Rock

“In the City”, Charly García & Sting

Mejor Álbum de Reggae/Ska

La Respuesta, Leonchalon

Mejor Canción de Pop

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

“Gil” – Milo J, Trueno

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA Orquesta de Tango – EMPA

Mejor Videoclip Largo

Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos - Divididos

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Mejor Colaboración

“Mejor que vos” – Lali & Miranda!

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

EUB Deluxe – Trueno

Mejor Álbum de Cuarteto

Que sed – Luck Ra

Mejor Álbum en Vivo

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Mejor Canción de Autor

“Luciérnagas” – Milo J, Silvio Rodríguez

Mejor Nuevo Artista

Blair

Grabación del Año

“Niño” – Milo J

Mejor Álbum de Música Global

Latinaje – Cazzu

Mejor Colaboración Urbana

Gil Milo J, Trueno

Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)

Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Canción Urbana

“Olimpo” – Milo J

Mejor Álbum Pop Alternativo

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Conceptual__IP__

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Canción Tropical / Cumbia