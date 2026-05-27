Quién ganó el Gardel de Oro 2026
La ceremonia reunió a las figuras más destacadas de la música argentina y tuvo a un gran protagonista que terminó quedándose con la máxima distinción de la noche
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Los Premios Gardel 2026 celebraron una nueva edición el lunes 26 de mayo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia que volvió a reunir a las figuras más destacadas de la música nacional. La gala, considerada una de las citas más importantes de la industria, estuvo atravesada por reconocimientos, shows en vivo y momentos que marcaron la noche, aunque todas las miradas estuvieron puestas en uno de los premios más esperados: el Gardel de Oro, la máxima distinción de la ceremonia.
Tal como anticipaban los pronósticos, el gran ganador terminó siendo Milo J, quien se consagró como la figura más destacada de la noche y se quedó con el reconocimiento principal tras una jornada en la que acumuló premios y protagonizó varios de los momentos más comentados del evento.
Tras quedarse con el Gardel de Oro, el artista habló sobre el impacto personal de La vida era más corta y expresó: “Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida; a mí y a un montón de personas”. Además, protagonizó uno de los momentos más emotivos al agradecer a su madre, Aldana: “Nunca tengo el tiempo de agradecerles todo lo que hicieron por mí, me salvaron la vida de una u otra manera”.
Su presencia fue una constante a lo largo de toda la ceremonia. Milo subió repetidas veces al escenario para recibir estatuillas y, hasta los últimos minutos de la gala, siguió sumando reconocimientos. Entre ellos apareció “Niño”, elegida como Canción del Año, una de las piezas centrales de un álbum que dominó la premiación. Incluso, cuando volvió a recibir otro galardón por La vida era más corta en la categoría Mejor álbum conceptual, no pudo ocultar su sorpresa y reaccionó con una frase espontánea: “Qué locura hermano”.
Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026
Reconocimiento a la trayectoria
- Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)
Álbum del Año (Gardel de oro)
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum Artista Pop
- No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
Canción del Año
- “Niño” – Milo J
Mejor Álbum de Jazz
- Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
Mejor Álbum Urbano
- 166 (Deluxe) retirada – Milo J
Mejor Álbum de Pop Rock
- Polvo de estrellas – Turf
Mejor Canción de Folklore
- “Niño” – Milo J
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
- Malportada – Nathy Peluso
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
- Gracias a la Vida – Abel Pintos
Mejor Álbum Rock Alternativo
- Exultante, Carca
Productor del año
- Evlay
Mejor Videoclip Corto
- “Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril
Mejor Canción Pop Rock
- “#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción de Tango
- “La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).
Mejor Álbum Infantil
- Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas
Mejor Álbum Música Electrónica
- Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros
Mejor Canción en Vivo
- “La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
- El Desvelo, La Delio Valdez
Mejor Canción de Rock
- “In the City”, Charly García & Sting
Mejor Álbum de Reggae/Ska
- La Respuesta, Leonchalon
Mejor Canción de Pop
- “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
- “Gil” – Milo J, Trueno
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
- EMPA Orquesta de Tango – EMPA
Mejor Videoclip Largo
- Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
Mejor Álbum Grupo de Rock
- Divididos - Divididos
Mejor Álbum Grupo Pop
- Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
Mejor Álbum Artista de Rock
- Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Mejor Colaboración
- “Mejor que vos” – Lali & Miranda!
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
- EUB Deluxe – Trueno
Mejor Álbum de Cuarteto
- Que sed – Luck Ra
Mejor Álbum en Vivo
- Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
Mejor Canción de Autor
- “Luciérnagas” – Milo J, Silvio Rodríguez
Mejor Nuevo Artista
- Blair
Grabación del Año
- “Niño” – Milo J
Mejor Álbum de Música Global
- Latinaje – Cazzu
Mejor Colaboración Urbana
- Gil Milo J, Trueno
Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)
- Querida Yo – Yami Safdie
Mejor Canción Urbana
- “Olimpo” – Milo J
Mejor Álbum Pop Alternativo
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Conceptual__IP__
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Canción Tropical / Cumbia
- “Si No Es Muy Tarde” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD
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