Por qué la decisión de Fred Machado es una buena noticia para José Luis Espert

El empresario Federico “Fred” Machado comunicó su postura ante la justicia federal de Texas y se declaró “no culpable” de los cargos que enfrenta. Su determinación de ir a juicio oral por narcotráfico, lavado de activos y estafa, impacta en el escenario político argentino debido a su vínculo financiero con el diputado oficialista José Luis Espert.

Qué significa la decisión de Machado para Espert

La negativa del empresario a negociar con la fiscalía reduce drásticamente la probabilidad de que aporte datos comprometedores sobre las campañas electorales que financió, como la de José Luis Espert. Un acuerdo de colaboración judicial implicaba la entrega de información o la declaración contra terceras personas a cambio de una pena menor. La elección de Fred Machado de enfrentar un juicio oral a todo o nada cierra esa puerta y, con ella, la posibilidad de que detalles sobre sus vínculos políticos salgan a la luz en una corte.

La negativa del empresario a negociar con la fiscalía evita que deba aportar información sobre el financiamiento de la campaña de Espert Martín Cossarini

El expediente judicial en Texas, identificado como “USA v. Mercer-Erwin et al”, contiene pruebas que detallan transferencias de al menos 200.000 dólares de Machado a Espert durante 2020. Las operaciones se realizaron a través de la entidad financiera Bank of America. Los investigadores aportaron planillas internas del banco y la matrícula del avión del empresario, N28FM, que el dirigente político utilizaba en la Argentina.

La fiscalía considera como una prueba clave las instrucciones “further credit to” presentes en la transferencia. Este mecanismo permite rastrear al beneficiario final de los fondos y otorga un alto valor documental a la evidencia presentada en la causa criminal.

Cuáles son los cargos y el riesgo que enfrenta

Machado enfrenta acusaciones por narcotráfico, lavado de activos y estafa. El empresario presentó su declaración de “no culpable” al juez federal Bill Davis después de recibir la quinta y última ampliación de los cargos en su contra. Estos cargos son similares a los que afrontó su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin.

Mercer-Erwin también se había declarado “no culpable” en un primer momento. Finalmente, un tribunal la condenó en mayo de 2023 a 16 años de prisión efectiva en una cárcel federal por los delitos de fraude y lavado de activos. La sentencia de su socia representa una amenaza directa para Machado. La fiscalía argumenta que su papel era complementario y esencial en la operación, ya que proveía el capital y los supuestos clientes vinculados al narcotráfico.

Machado enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de activos y estafa

Cómo sigue el proceso judicial en Texas

El empresario tenía un plazo límite hasta las 16 horas del lunes 15 de diciembre para informar su decisión. Podía hacerlo por e-mail, fax o mediante una nota manuscrita. Se adelantó a la fecha y presentó un escrito formal junto a su abogado, Jamie Hoxie Solano, para poner fin a las especulaciones sobre un posible acuerdo.

El cronograma de la justicia de Texas establece una audiencia previa al juicio para el 9 de enero. Se estima que el juicio oral contra Machado se realizará durante el transcurso del año 2026.

Su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión

Machado se encuentra detenido en el Centro de Detención del condado de Fannin. Fue extraditado la semana pasada desde la Argentina, donde permaneció cuatro años bajo arresto domiciliario. Durante ese período, la justicia local tramitó el expediente para definir su deportación a los Estados Unidos para ser juzgado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hugo Alconada Mon.