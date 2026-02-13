Por qué se cruzaron Myriam Bregman y Karen Reichardt tras la media sanción a la reforma penal juvenil

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de reforma penal juvenil durante una sesión extensa en el Congreso. La aprobación de la iniciativa generó un enfrentamiento Myriam Bregman y Karen Reichardt, donde ambas representantes utilizaron sus redes sociales para cuestionar sus trayectorias políticas y sus posturas ideológicas.

¿Por qué se cruzaron Bregman y Reichardt tras la media sanción a la reforma penal juvenil?

El conflicto entre las legisladoras surgió a partir de una publicación en la plataforma X. La diputada Karen Reichardt, integrante de La Libertad Avanza, compartió una fotografía de su compañero de bloque Sergio “Tronco” Figliuolo con un mensaje directo hacia la oposición. “Escuchando las cuestiones de privilegios de los zurdos”, escribió la parlamentaria. Un usuario de la red social comentó sobre la “paciencia necesaria” para escuchar a Nicolás del Caño y la legisladora oficialista respondió: “Uf”. Myriam Bregman reaccionó al mensaje con una pregunta irónica: “¿Y las entendiste?”.

El posteo de Karen Reichardt (X: @KarenReichardt1)

La respuesta de Reichardt elevó la tensión del intercambio digital al cuestionar la representatividad de la izquierda. “La que no entiende ni quiere ser parte de este momento histórico [por la media sanción a la reforma penal juvenil] sos vos. Vivís hablando puro biri biri. Décadas en la política y seguís sacando tres votos. Shhh”, replicó la diputada libertaria. Bregman cerró el diálogo con una referencia a su autonomía política: “Ay, Karen. 3 o 100, pero sin colgarme de nadie”. El cruce reflejó las profundas diferencias entre ambos sectores tras la votación en el recinto.

El cruce entre Bregman y Reichardt en X

El origen del enfrentamiento en la plataforma digital

La disputa mediática tuvo como base las intervenciones previas durante la sesión legislativa. Reichardt se mostró activa en sus perfiles digitales y filmó el momento exacto en el que el proyecto recibió el respaldo de la Cámara. La diputada oficialista celebró el resultado junto a los familiares de víctimas presentes en los palcos. “Totalmente emocionada hasta las lágrimas, con los familiares aplaudiéndonos y nosotros a ellos. Delito de adulto, pena de adulto. Un paso clave para la justicia argentina. El que las hace las paga”, manifestó Reichardt en su cuenta personal.

El video que publicó Karen Reichardt en el Congreso durante la votación de la reforma penal juvenil

Bregman utilizó sus intervenciones en el Congreso para plantear críticas a la gestión de gobierno y a su política internacional. La diputada de izquierda denunció un bloqueo comercial a Cuba y calificó la situación como un “verdadero crimen de guerra”. “Es una vergüenza la posición del gobierno argentino. No representa lo que siente la mayoría de nuestro pueblo. Le están sumando una posición de bloqueo total, donde están dejando a la población sin siquiera combustible ni petróleo. No pueden tener clases”, aseguró Bregman desde su banca, declaraciones motivaron las burlas posteriores de Reichardt en las redes sociales.

Alcances y límites del nuevo régimen de penas

La normativa aprobada establece un plazo máximo de las penas privativas de la liber­tad será de 14 años para los adolescentes. Esta regla aplica incluso si existe una concurrencia real de varios hechos independientes que eleven la escala penal. El proyecto determina que la prisión corresponde únicamente para delitos graves o muy graves y el texto menciona expresamente los homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros como causas para la privación de la libertad. La ley fija una prohibición de la imposición de las pe­nas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua.

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de reforma penal juvenil Pilar Camacho

El juez opta por penas alternativas a la prisión cuando el delito imputado sea de hasta tres años, una posibilidad que también rige para penas de hasta diez años si el hecho no implicó la muerte de la víctima o violencia física grave. El magistrado dispone de herramientas como la amonestación y la prohibición de contacto con los damnificados. El régimen incluye la prohibición de concurrir a determinados lugares y la restricción para salir del país. La prestación de servicios a la comunidad y el monitoreo electrónico completan las opciones de sanción. El adolescente requiere asistencia legal eficaz e idónea desde el inicio del procedimiento y goza de todas las garantías de la Constitución Nacional.

