Portazo y sorpresa en Pro: Carolina Píparo se fue con José Luis Espert

“Les quiero contar que voy a ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert en la fórmula”, tuiteó hace pocos minutos la diputada provincial de Juntos por el Cambio Carolina Píparo, junto a una foto donde se la puede ver sentada en el pasto con el economista José Luis Espert.

Hace pocos días, Espert confirmó que se presentaría en las PASO con su propia alianza, integrada por ocho partidos liberales y de centroderecha, llamada Avanza Libertad, luego de que fracasaran las negociaciones con los dirigentes de Juntos por el Cambio.

Píparo entró a la política de la mano de Pro. En 2017 accedió a una banca en la Legislatura bonaerense, tras lo cual aceptó ser secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género en la municipalidad de La Plata. Pero esta mañana renunció al gabinete del intendente macrista Julio Garro.

Me asustan la imposición, la resignación y la falta de voces distintas representando a los bonaerenses, pero nunca me asustaron los desafíos.

— Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) July 22, 2021

“José Luis propuso una gran PASO de toda la oposición y eso no prosperó. No acuerdo con la idea de que un puñado de dirigentes sean los que determinen quién está en la lista y quién no ”, dijo la exfuncionaria en el hilo de Twitter que publicó. De esta forma, se diferenció de su antiguo espacio donde Horacio Rodríguez Larreta luchó por imponer a Diego Santilli como el candidato bonaerense, sin internas. Tras acordar con Jorge Macri, Santilli ahora solo deberá enfrentarse con los radicales Posse Manes y Gustavo Posse.

"Me asustan la imposición, la resignación y la falta de voces distintas representando a los bonaerenses, pero nunca me asustaron los desafíos. Di batallas y acompañé aquellas que sentí justas, porque las batallas nunca son fáciles, pero siento que siempre vale la pena darlas", concluyó Píparo.

