Tras el pedido de Tolosa Paz, Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal del Potenciar Trabajo

escuchar

El juez Julián Ercolini ordenó esta tarde levantar el secreto fiscal de los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo, tras la solicitud de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, luego de la difusión de irregularidades como la compra de dólar ahorro y la declaración de bienes personales de algunos de los subsidiados. La medida tiene por objeto esclarecer cuántas personas efectivamente cometieron una irregularidad al mismo tiempo que percibían ese plan social.

El Potenciar Trabajo alcanza a 1,3 millones de personas. “Me notificaron que el juez Julián Ercolini hizo lugar al pedido del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sobre la necesidad de contar con la información de la AFIP que nos permita liquidar correctamente el Programa Potenciar Trabajo a sus titulares”, escribió la ministra en su cuenta de Twitter.

De esta manera podremos detectar posibles incompatibilidades y liquidar correctamente la transferencia de ingresos del mes de noviembre. — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) November 30, 2022

“He solicitado al Juez que levante el secreto fiscal. Más de un millón de argentinas y argentinos necesitan recibir su Potenciar Trabajo, y la sociedad toda exige que el Estado sea eficiente y no malgaste el dinero público”, había dicho Tolosa Paz tras la difusión de un informe fiscal de la AFIP, que daba cuenta de incompatibilidades entre los beneficiarios.

La actitud adoptada por la AFIP no obedece a que no haya hecho su trabajo, sino que “reviste sobre la agencia el imperativo del secreto fiscal”. “El organismo está obligado a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones. Salvo orden de un juez”, indicó.

El juez Julián Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal de los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo

Tal como publicó LA NACION, Tolosa Paz había advertido que, con la información concreta, daría de baja a quienes cobraron el subsidio pero compraron dólares o tienen recursos. Pero aclaró que la magnitud no era la que se había difundido en un principio: “Se me criticó por haber realizado las bajas que informé en conferencia de prensa hace algunos días, argumentando que ‘no son significativas’. Son significativas porque son correctas, y pude proceder porque el Banco Central me informó nominalmente el acceso al mercado de cambios”, precisó y concluyó: “En el mismo sentido trabajamos junto a AFIP, pero el secreto fiscal nos impide avanzar. La obligación de cumplir los deberes impera también sobre los funcionarios públicos del Poder Judicial. Espero que el Juez proceda de inmediato para que todos podamos cumplir con nuestra función”.

El pedido de Tolosa Paz tuvo lugar días después de que el fiscal federal Eduardo Taiano le requiriera a la Justicia el levantamiento del secreto fiscal para que el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, entregue el informe “reservado, original y completo” que expuso posibles irregularidades y delitos en cientos de miles de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

Según pudo saber este medio el Juez Ercolini reconoció que la solicitud de la ministra revestía atención, dada la urgencia de la gestión en proceder para la liquidación del programa en el mes de noviembre. El Juez informó a AFIP que el Ministerio debe contar la información necesaria para no incurrir en irregularidades no voluntarias.

LA NACION

Temas Victoria Tolosa Paz