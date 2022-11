Renunció un director del Ministerio de Desarrollo y lanzó fuertes críticas contra Victoria Tolosa Paz: “Vino a cumplir un ajuste”

escuchar

El director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer, confirmó este jueves que renunció a su cargo y lanzó duras críticas contra la titular de la cartera, Victoria Tolosa Paz, a la que acusó de haber llegado para “cumplir un ajuste”. La decisión se conoce a días de la salida del mismo organismo de Fernando Asencio, exsubsecretario de Asuntos Internacionales y Cooperación Social.

“Nos fuimos. En términos generales, nos retiramos del Gobierno como organización en clave de no querer convalidar un ajuste”, explicó en AM 750 Klejzer, quien también es dirigente del movimiento popular La Dignididad, y agregó: “Hace 20 días que de alguna forma estamos desvinculado, pero no veíamos oportuno anunciar antes nuestra salida”.

Tras ello, describió la situación al interior de la cartera de Desarrollo para justificar su decisión. En esa línea, indicó: “El Ministerio se divide en tres: los laburantes, que sostienen el trabajo del Ministerio, están en el territorio y no tienen una lapicera por ahí; están los que no entienden nada del drama social que pasa en la Argentina; y después están los peores, los que sabiendo del drama social convalidan un ajuste”.

De acuerdo con Klejzer, desde la salida del exministro Daniel Arroyo “se fue achicando en debate, en concepciones políticas y técnicamente”. “El Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio del parche en la Argentina y de transferencia en guita y alimentos directa o indirectamente a la gente. En función de ello, necesitamos poner los debates en su lugar y enlazarlos. Al actuar con las agendas de la derecha terminás sacándole la guita a la gente para devolvérsela a la oligarquía”, planteó.

Más tarde, aseguró que “nunca los trabajadores de la economía popular fueron tan pobres como ahora” y luego se refirió a la filtración de los datos de beneficiaros de planes sociales, miles de los cuales no cumplían con los requisitos para recibir la ayuda que otorga el Ministerio de Desarrollo Social.

“Primero que no es tan así, no vas a encontrar 250 mil irregularidades; y segundo que es una canallada interna. Claramente, es la agenda de la derecha. Esto termina en que pidan sacarles los planes y devolvérselos a Sergio Massa para que haga un fondo de salvación de la soja”, advirtió y completó: “Victoria lamentablemente se metió en la agenda de la derecha. Claro, ella de alguna forma viene a aplicar el ajuste del ministerio de Desarrolo Social porque el verdadero ministro de todos los ministerios es Sergio Massa, porque no te tira la plata (...) el Ministerio de Desarrollo Social hace 5 o 6 meses que está parado, en un país donde el 50% del piberío es pobre”.

Así las cosas, el exfuncionario sostuvo que su renuncia se debió a que “no hay políticas públicas para los pibes” y arengó una candidatura de la vicepresidenta Cristina Kirchner en 2023. “Acá hay un problema de orientación política en el Gobierno que es más peligroso que el loteo”, aseveró y remató: “Es un error político que se siga manteniendo la economía de mercado y estamos pagando el costo. La consecuencia es con varios sectores que están perdiendo el rumbo. Siempre digo que hay cuatro gordos en este país que convencieron a Alberto [Fernández] de que se podía gobernar sin Cristina [kirchner] y hay una política de congraciarse todo el tiempo con la derecha. Acá hay que resetear el país”.

La segunda salida en una semana

La salida de Klejzer se conoce después de que el 10 de noviembre renunciara subsecretario de Asuntos Internacionales y Cooperación Social, Fernando Asencio, también con fuertes cuestionamientos hacia la ministra.

“En vez de sacarse fotos con compañeros como si estuviera en campaña, que la ministra se siente en el ministerio a atender los problemas reales que tiene la gente y los asuntos internacionales”, dijo a LA NACION el ahora exfuncionario, exdiputado nacional por el Frente Renovador de Massa y exconcejal de La Matanza.

Asencio comunicó su renuncia en una carta donde sostuvo: “Tal decisión obedece a no compartir en absoluto las nuevas políticas económico/sociales que viene desarrollando este ministerio. Más precisamente, son discrepancias sobre el sendero trazado y sobre las herramientas sociales seleccionadas las que hoy me llevan a tomar esta irrevocable decisión”.

